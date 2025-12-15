Οι εκπαιδευτικοί απεργούν την Τρίτη 16 Δεκέμβρη, τι θα γίνει στα σχολεία με σχόλασμα και ολοήμερο, τα αιτήματά τους.

Αλλαγές έρχονται στα σχολεία αύριο, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, με τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας να δηλώνουν μαζικών παρών στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στο πλαίσιο κινητοποιήσεων ενάντια στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης και για στήριξη του αγώνα των εργαζομένων και των αγροτών. Δάσκαλοι και καθηγητές συσπειρώνονται και απεργούν, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους σε σειρά θεμάτων που αφορούν τη σχολική καθημερινότητα, τις εργασιακές τους συνθήκες και τις πολιτικές αποφάσεις που επηρεάζουν το δημόσιο σχολείο.

Πρόεδρος ΔΟΕ: «Απεργούμε στις 16/12 για μισθούς, σχολεία και αλληλεγγύη στους αγρότες»

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Σπύρος Μαρίνης, τονίζει ότι «Στις 16/12 απεργούμε, γιατί δεν γίνεται για μια ακόμη χρονιά (12η στη σειρά) να κάνουμε Χριστούγεννα χωρίς 13ο μισθό, να μετράμε τα ρέστα για να πάρουμε δώρα στα παιδιά και στα βαφτιστήρια μας. Γιατί δεν αντέχουμε άλλο τους μισθούς της εξαθλίωσης, που δεν φτάνουν ούτε για τις βασικές μας ανάγκες, και μας σπρώχνουν σε δεύτερες και τρίτες δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα.Γιατί είναι πρόκληση να ψηφίζουν έναν κρατικό προϋπολογισμό φτώχειας, λιτότητας και φοροληστείας για τον λαό, την ίδια στιγμή που χαρίζουν δισεκατομμύρια στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και στις πολεμικές δαπάνες. Γιατί δεν πάει άλλο η κατάσταση στα σχολεία με την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση, την γραφειοκρατία και τις διώξεις σε απεργούς εκπαιδευτικούς. Απεργούμε για να εκφράσουμε έμπρακτα τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας στους αγρότες, που βρίσκονται στα μπλόκα του αγώνα παλεύοντας για την επιβίωσή τους. Γιατί και εμείς, οι εργαζόμενοι, θέλουμε πρόσβαση σε φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα. Στις συγκεντρώσεις, στα μπλόκα, στις διαδηλώσεις, σε όλη την Ελλάδα, στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα: Αγώνας, διεκδίκηση, ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής.»

Η Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών ΠΕ τονίζει «Στον χώρο της εκπαίδευσης παρά τις διακηρύξεις περί «επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο», ο Προϋπολογισμός διατηρεί τη χρόνια υποχρηματοδότηση, αγνοεί τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και των εκπαιδευτικών, δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της εργασιακής επισφάλειας, αποτυγχάνει να στηρίξει ουσιαστικά τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να εργάζονται σε συνθήκες μισθολογικής καθήλωσης και απώλειας αγοραστικής δύναμης, αυξημένου φόρτου εργασίας χωρίς αντίστοιχη στήριξη, ελλείψεων σε προσωπικό, υποδομές και παιδαγωγικά μέσα.Για εμάς, η εκπαίδευση δεν είναι κόστος, είναι κοινωνική επένδυση. Ο Προϋπολογισμός 2026 αποτελεί πολιτική επιλογή και εμείς επιλέγουμε να στεκόμαστε δίπλα στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τη δημόσια παιδεία. Συνεχίζουμε τον αγώνα για ένα σχολείο δημοκρατικό, συμπεριληπτικό και ποιοτικό για όλους.Καλούμε τους εργαζομένους να είναι σε εγρήγορση, να διεκδικήσουν και να στηρίξουν μια προοδευτική εναλλακτική που βάζει τον άνθρωπο πάνω από τους αριθμούς. Για έναν προϋπολογισμό κοινωνικής συνοχής, αξιοπρέπειας και προοπτικής. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την απεργία της ΑΔΕΔΥ, την Τρίτη 16 του Δεκέμβρη. Ολες και όλοι στους δρόμους!»

OΛΜΕ: Μαζική συμμετοχή στην απεργία της 16ης Δεκέμβρη

Σε ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ αναφέρει ότι «Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών.»

Απεργία δασκάλων και καθηγητών: Tι ισχύει για «κλειστά σχολεία» και μαθήματα

Η κήρυξη 24ωρης απεργίας από την ΑΔΕΔΥ για αύριο «φούντωσε» τα δημοσιεύματα για «κλειστά σχολεία» και οριζόντιο λουκέτο στις σχολικές μονάδες ανήμερα της απεργίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας ρεπορτάζ για «κλειστά σχολεία» αύριο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καθώς όπως τονίζεται οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία καθώς θα τηρηθεί στο ακέραιο το σχολικό πρωτόκολλο. Οι ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην απεργία θα παραμείνουν κενές. Εάν τα κενά είναι συνεχόμενα, οι μαθητές ενδέχεται να αποχωρήσουν νωρίτερα, σύμφωνα με απόφαση της διεύθυνσης. Μοναδική υποσημείωση τίθεται στη λειτουργία του Ολοήμερου σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά καθώς η ενδεχόμενη απουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας.