Χάρη στον Τραμπ το ΝΑΤΟ είναι «ισχυρότερο από ποτέ» δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε.

Ο γ.γ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε συνεχίζει την τακτική του να υμνεί τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά με αφορμή τις αμυντικές δαπάνες.

Η δέσμευση των χωρών του ΝΑΤΟ να δαπανήσουν το 5% για την άμυνα είναι η «μεγαλύτερη επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής» του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε Ρούτε σε συνέντευξή του στο BBC. Πρόσθεσε ακόμα πως χάρη στον Τραμπ το ΝΑΤΟ είναι «ισχυρότερο από ποτέ».

Ο Τραμπ «είναι καλά νέα για τη συλλογική άμυνα, για το ΝΑΤΟ και για την Ουκρανία» δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικρίνει πολύ άσχημα τους Ευρωπαίους συμμάχους για το ότι δαπανούν πολύ λίγα για την άμυνα, απειλώντας μάλιστα να αποσύρει τις ΗΠΑ εάν δεν ακολουθήσουν την τακτική του.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί σε συμμάχους μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, απόψεις τις οποίες ο Πούτιν ωστόσο απέρριψε κάνοντας λόγο για «υστερία» της Ευρώπης.

«Το έχω πει επανειλημμένα - είναι ψέμα, ανοησίες, καθαρές ανοησίες, για κάποια φανταστική ρωσική απειλή για τις ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε ο Πούτιν σε αξιωματούχους στη Μόσχα. Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι στόχοι αυτού που αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία θα επιτευχθούν αλλά τόνισε ότι προτιμά να το κάνει μέσω της διπλωματίας.

Προειδοποίησε ωστόσο πως «εάν η αντίπαλη πλευρά και οι ξένοι προστάτες της αρνηθούν να συμμετάσχουν σε ουσιαστικές συζητήσεις, η Ρωσία θα επιτύχει την απελευθέρωση των ιστορικών της εδαφών με στρατιωτικά μέσα».

Στη συνέντευξή του ο Ρούτε επαίνεσε τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο και πρόσθεσε πως «η Ρωσία θα δει ότι, με τις εγγυήσεις ασφαλείας σε ισχύ, δεν πρέπει ποτέ ξανά να προσπαθήσει να επιτεθεί στην Ουκρανία, επειδή η αντίδρασή μας θα είναι καταστροφική και αυτό ακριβώς συζητάμε τώρα».

Από την άλλη ο Πούτιν έχει αντιταχθεί σε οποιεσδήποτε τέτοιες ιδέες και έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει σύγκρουση με την Ευρώπη, αλλά είναι έτοιμη «τώρα» αν η Ευρώπη το θέλει ή αν ξεκινήσει πόλεμο.

Οι αμυντικές δαπάνες

Υπενθυμίζεται πως υπό την πίεση Τραμπ, τα μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στη Χάγη τον Ιούνιο να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ τους έως το 2035, λόγω της «μακροπρόθεσμης απειλής που θέτει η Ρωσία» και της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων.

«Τώρα είμαστε πιο δυνατοί, αλλά αν δεν εφαρμόσουμε τις αποφάσεις της Χάγης, θα είμαστε πιο αδύναμοι από τους Ρώσους σε μερικά χρόνια και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε σε συνέντευξή του.

