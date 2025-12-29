Ο Νίκος Οικονομόπουλος απάντησε στις φήμες!

Ο Νίκος Οικονομόπολους, μέσα από τη φωνή του Γιώργου Λιάγκα, έδωσε τέλος στις φήμες που τον θέλουν να διατηρεί προσωπική σχέση με την κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, την Μελίνα Νικολαΐδη.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα στις προηγούμενες ημέρες, φαίνεται πως κυκλοφόρησε μία είδηση η οποία ωστόσο, όπως αποκαλύφθηκε σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», δεν ευσταθεί.

Ο Γιώργος Λιάγκας λοιπόν, έχοντας εξουσιοδοτηθεί από τον τραγουδιστή, έδωσε στην δημοσιότητα την απάντηση, κάνοντας σαφές πως ο Νίκος Οικονομόπουλος γνωρίζει την Μελίνα Νικολΐδη, μέσω της μητέρας της, ήδη από την εποχή που εκείνη ήταν ανήλικη.

Ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος της εκπομπής, τόνισε πως ο τραγουδιστής του έδωσε την άδεια να μεταφέρει την αλήθεια, εξηγώντας δε πως η νεαρή πηγαίνει στο κέντρο όπου εμφανίζεται ο ίδιος, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν διατηρούν μεταξύ τους προσωπική, ερωτική σχέση.

Η απάντηση του Νίκου Οικονομόπουλου

Σύμφωνα λοιπόν με το σχετικό απόσπασμα της εκπομπής, ο Γιώργος Λιάγκας, φαίνεται να αναφέρει: «Βγήκε το Σαββατοκύριακο μια υποτιθέμενη καινούρια σχέση ανάμεσα στον Νίκο Οικονομόπουλο και την κυρία Μελίνα Νικολαΐδη. Υπήρχε κάποιο δημοσίευμα και φήμες ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι έχουν σχέση. Επειδή εγώ διατηρώ φιλική σχέση με τον Νίκο, επικοινώνησα μαζί του. Πάντα διασταυρώνω τα θέματα πριν τα παίξω», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος – παρουσιαστής για να συνεχίσει τονίζοντας πως όσα αναφέρει έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Νίκο Οικονομόπουλο να τα μεταφέρει:

«Μου ξεκαθάρισε ο Νίκος με κάθε τρόπο πως: Σε εξουσιοδοτώ να το πεις, δεν υπάρχει καμία σχέση με τη Μελίνα, είναι φανταστικό σενάριο. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ξέρω το κοριτσάκι από ανήλικο και έρχεται στο μαγαζί συνέχεια με την παρέα της. Τη βλέπω μιλάμε, έχουμε μία πολύ καλή σχέση. Δεν υπάρχει καμία, μα καμία περίπτωση να υπάρχει κάτι παραπάνω από μια σχέση γνωριμίας. Είναι τραγουδίστρια η μάνα της, την ξέρω από ανήλικη, δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα και δεν θα γίνει. Ξεκάθαρα δεν υπάρχει καμία σχέση».

«Με εξουσιοδότησε να το πω για να μην υπάρχει καμία παραφιλολογία. Ουδέποτε υπήρξε σχέση ανάμεσα στη Μελίνα Νικολαΐδη και τον Νίκο Οικονομόπουλο», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.

