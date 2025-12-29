Όσα είπε η Αναστασία για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», μίλησε η Αναστασία λίγο πριν αναχωρήσει για την Θεσσαλονίκη, ενώ κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, αναφέρθηκε και στη συν εργασία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, η δημοσιογράφος ρώτησε την άποψη της τραγουδίστριας σχετικά με τον συνάδελφό της, ενώ η ίδια δεν δίστασε να τοποθετηθεί και να απαντήσει, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως πρόκειται για έναν άνθρωπο με «Α» κεφαλαίο, ενώ αν δεν ίσχυε η δήλωσή της, θα προτιμούσε να μην είχε απαντήσει στην ερώτηση:

«Ήμουν με τον Γιώργο Μαζωνάκη απ' όταν ξεκίνησα. Την πρώτη μου περιοδεία την έκανα μαζί του. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές και τα εννοώ μέσα από την καρδιά μου, δεν θα έλεγα ποτέ ψέματα, δεν θα απαντούσα. Είναι άνθρωπος με «Α» κεφαλαίο», είπε χαρακτηριστικά η Αναστασία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfam4zyd5dvl?integrationId=40599y14juihe6ly}