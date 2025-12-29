Πώς απάντησε η Κατερίνα Καινούργιου στα όσα ανέφερε η Μαίρη Συνατσάκη σχετικά με το ρεπορτάζ που την είχε εκνευρίσει κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης της.

Καλεσμένη στο podcast του φίλου και συνεργάτη της Φίλιππου Ιωάννου, γνωστός ως Fipster, βρέθηκε η Μαίρη Συνατσάκη, όπου και απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις, κατά τη διάρκεια ενός challenge. Μεταξύ άλλων λοιπόν, δεν δίστασε να αποκαλύψει και το λόγο για τον οποίο έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου στα social media.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η Μαίρη Συνατσάκη, η αιτία ήταν ένα ρεπορτάζ, το οποίο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της: «Έκανα unfollow την Κατκέν γιατί ήμουν 6 μηνών έγκυος και είδα την Κατκέν και την τότε παρέα της να λέει «εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν τη γνώμη τους και πώς νιώθουν που είναι έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη». Και είμαι εγώ στον καναπέ και βλέπω ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά. Και μάλιστα τελειώνει αυτό το ρεπορτάζ και το λέει και μόνη της η Κατκέν «άβολο, αλλά ευγενικοί οι άνθρωποι, απάντησαν». Και είμαι σε φάση γιατί; Γιατί το έπαιξες; Γιατί το έκανες; Γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους; Από πού κι ως πού; Ξέρεις τι σχέση έχω μαζί τους; Ξέρεις τι έχει προηγηθεί; Από πού κι ως πού να τον πετύχεις έξω από μια πρόβα και να τον φέρεις σε αυτή τη θέση; Και έγινε το unfollow».

Η απάντηση της Κατερίνας Καινούργιου

Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Super Κατερίνα», προβλήθηκε το συγκεκριμένο απόσπασμα, με την Κατερίνα Καινούργιου να απαντάει στα όσα ανέφερε η Μαίρη Συνατσάκη για το περιστατικό που είχε λάβει χώρα 3,5 χρόνια νωρίτερα.

Η παρουσιάστρια, παραδέχτηκε πως το εν λόγω ρεπορτάζ ήταν πραγματικά άβολο, ωστόσο έδωσε και τη δική της οπτική λέγοντας: «Είχε δίκιο η Μαίρη, πραγματικά ήταν ό,τι πιο άβολο έχει γίνει. Θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζει το συγκεκριμένο βίντεο - πάνε 3,5 χρόνια αν δεν κάνω λάθος - και να παθαίνω σοκ. Ένας παρουσιαστής φέρει την ευθύνη της εκπομπής, ειδικά όταν είναι ο κεντρικός παρουσιαστής. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή τότε υπήρχε μια άλλη κατάσταση από αυτή που υπάρχει τώρα, δεν είχα τόσο πολύ την επιμέλεια της εκπομπής, δεν είχα τον πρώτο λόγο στην εκπομπή. Θα μου πεις κακώς Κατερίνα, παρουσιάστρια δεν είσαι; Κι όμως συμβαίνει και συμβαίνει και σε πάρα πολλούς παρουσιαστές. Στην προηγούμενη κατάσταση που υπήρχε δεν με έπαιρνε να πω και πάρα πολλά. Θυμάμαι την συγκεκριμένη μέρα ότι η μόνη ενημέρωση που είχα για το θέμα ήταν ότι έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο για την εγκυμοσύνη της Μαίρης Συνατσάκη. Αυτό. Και ξαφνικά βλέπω στον αέρα να παίζει αυτό το πράγμα. Παθαίνω σοκ, έχω ασπρίσει…», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου για να συνεχίσει:

«Υπήρχε μια διαφωνία με την τότε από πάνω συνθήκη. Αποφάσισαν εκείνοι. Με βοήθησαν και πάρα πολύ οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, δεν έχει να κάνει, αλλά έχουν γίνει πολλά λάθη και φταίω γιατί δεν έχω πατήσει πόδι αλλά αυτό ήταν από αυτά που δεν έχω αντιληφθεί ότι θα γίνουν. Έγινε κι από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε λίγο να τα μπαλώσουμε και να συνεχίσω κανονικά. Επικράτησε ένας χαμός μετά. Το λάθος έγινε τότε. Προσπάθησα να δείξω στον αέρα ότι έχω ενοχληθεί...».

«Το θέμα είναι βρε Μαίρη μου, γιατί όλο αυτό μετά από 3,5 χρόνια; Αυτό με στενοχώρησε. Θα μπορούσες να μου στείλεις ένα μήνυμα. Τώρα που είμαι κι εγώ στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης μου κι έχεις νιώσει να σε στεναχωρούν αφού κι εγώ το είχα κάνει, για ποιο λόγο να βγεις τώρα στον Fipster να το θυμίσεις και να κάνεις κάτι τέτοιο; Για εμένα αυτό είναι πολύ χειρότερο. Αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα αν έκρινε ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να «χτυπήσει» εμένα, δικαίωμά της. Ήξερε την κατάσταση, ότι για κάποια θέματα μπορεί να μην αποφασίζω εγώ. Γιατί το κάνεις τώρα;», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.

