Ο Άρης Μουγκοπέτρος, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», μίλησε το πρωί της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου, ο Άρης Μουγκοπέτρος, όπου και αναφέρθηκε στη μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή που δέχθηκε από την εν διαστάσει σύζυγό του, ενώ αναφέρθηκε στα όσα έλαβαν χώρα τις προηγούμενες ημέρες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο γνωστός οργανοπαίχτης, τόνισε πως μπορεί να μην υπήρξε καλός σύζυγος, αλλά είναι πολύ καλός πατέρας: «Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπάρξω, αλλά ως πατέρας ήμουν και είμαι από τους καλύτερους και θα παλέψω για τα παιδιά μου».

Όσα ανέφερε ο Άρης Μουγκοπέτρος στο «Πρωινό»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος λοιπόν, αναφέρθηκε αρχικά στο ζήτημα του μισθωτηρίου και στους όρους που είχαν τεθεί για να μπορέσει να έρχεται σε επικοινωνία με τα παιδιά του: «Δεν υπήρχε λόγος ενημέρωσης, το μισθωτήριο άλλαξε χωρίς να το γνωρίζω και χωρίς να έχω κάνει αποδοχή. Δεν έγινε δεκτή η αλλαγή από μεριάς μου, όχι για τα 750€, για το λόγο ότι το πρώτο που μου έστειλαν ήταν να βλέπω τα παιδιά μου μόνο δύο ώρες την εβδομάδα».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, αναφέρθηκε στην οικονομική του κατάσταση, λέγοντας: «Είπαν ότι είναι τα χρήματα. Μπορεί να μην μπορώ να δουλέψω όπως πριν. Αλλά για τα παιδιά μου και έτσι με αυτό το χέρι θα πάω να δουλέψω και στην οικοδομή, να τους δώσω όσα λεφτά θέλουν. Μου στέρησαν τα παιδιά μου, η μοναδική μου χαρά ήταν αυτή».

«Έλαβα ένα έγγραφο που ανέφερε ότι μπορώ να βλέπω τα παιδιά μου μόνο 4 ώρες και με παρουσία τρίτου ατόμου. Ήμουν ακατάλληλος. Είπα «Θα δεις τι θα γίνεις». Αυτή ήταν η λεκτική μου βία επί μιάμιση ώρα; Υπήρξα βλάκας στη ζωή μου, αλλά όχι τόσο. Στα βίντεο που επέλεξαν να δείξουν επιλεκτικά, η σύζυγός μου λέει «να έρθεις να πάρεις τα παιδιά με τον αδερφό σου, αλλά να βάλεις τα καθισματάκια τους στο αυτοκίνητο». Και της είπα εννοείται, δεν θα διακινδύνευα ποτέ να πάθουν κάτι».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην συνέχεια, ο δικηγόρος του μουσικού, που ήταν παρόν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τόνισε πως δεν υπάρχει καμία πρόθεση για περαιτέρω νομική διένεξη, καλώντας την αντίθετη πλευρά να έρθουν σε συμφωνία. Έτσι, κλείνοντας, ο Άρης Μουγκοπέτρος, εμφανώς συγκινημένος ανέφερε: «Με πονάει πιο πολύ το ότι η μικρή, που μου μοιάζει, μου το κράτησε όταν πήγα στο σπίτι και δεν ήθελε να με πάρει αγκαλιά. Και αλήθεια εκεί μηδένισαν τα συναισθήματά μου για αυτούς τους ανθρώπους και είπα ότι εγώ θα δώσω την ψυχή μου για τα παιδιά μου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfbe3rp0gv5l?integrationId=40599y14juihe6ly}