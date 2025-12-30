Το συγκινητικό βίντεο της Ευρυδίκης Βαλαβάνη.

Την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της φαίνεται να διανύει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, έχοντας στο πλευρό της τόσο τον σύζυγό της, όσο και τον μικρό της γιο, με τον οποίο, περνούν φέτος τα πρώτα τους Χριστούγεννα.

Η ίδια λοιπόν, τον Ιούλιο του 2025, έφερε στη ζωή το πρώτο της παιδάκι, καρπό του έρωτά της με τον Γρηγόρη Μόργκαν, ενώ σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, θυμήθηκε τις πιο συγκινητικές στιγμές που πέρασε σαν πέρυσι, τα Χριστούγεννα του 2024, όταν πήρε την απόφαση να ενημερώσει τόσο την οικογένεια της όσο και τους φίλους της για το χαρμόσυνο γεγονός, την εγκυμοσύνη της.

Έτσι λοιπόν, δεν δίστασε να βιντεοσκοπήσει τις ξεχωριστές αντιδράσεις των οικείων της, όταν ανακοίνωνε τον ερχομό του νέου μέλους της οικογενείας της.

Στην ανάρτηση που έκανε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, ένωσε την χαρά όλων τους σε ένα απολαυστικό – συγκινητικό βίντεο, ενώ στη λεζάντα, έγραψε χαρακτηριστικά: «Πέρσι τέτοια εποχή, το πιο όμορφο μυστικό ειπώθηκε πρώτη φορά δυνατά. Και κάπως έτσι… το μοιραστήκαμε με την οικογένεια και τους φίλους μας. Δείτε το μέχρι το τέλος γιατί έχει EPIC αντιδράσεις!».

{https://www.instagram.com/p/DS4nVWujPvZ/}