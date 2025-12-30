Με ένα διαφορετικό τρόπο αποχαιρετά το 2025 η Ζέτα Δούκα.

Ευχές για το νέο έτος έστειλε η Ζέτα Δούκα, το απόγευμα της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου, μέσα από ένα ξεχωριστό βίντεο και μία βουτιά στη θάλασσα.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή ηθοποιός, δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου και μαγνητοσκόπησε την βουτιά που έκανε στην χειμερινή θάλασσα.

Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, ακούγεται να λέει: «Τελευταίο μπάνιο-μπορεί και όχι- για το 2025», αμέσως μετά, έβγαλε τη ζακέτα της, έμεινε με το μαγιό, πήρε μια βαθιά ανάσα και μπήκε στη γκρίζα θάλασσα.

«Μπάνιο στην υπέροχη χειμερινή θάλασσα: Ό,τι πρέπει για τους πόνους του σώματος και του μυαλού… Καλή μας χρονιά , με υγεία, ευεξία και καλύτερες συνήθειες σε όλους τους τομείς», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης υπενθυμίζοντας την ευεργετική αξία του χειμερινού μπάνιου για τον οργανισμό του ανθρώπου.

{https://www.instagram.com/p/DS5IYY1DGqy/?hl=el}