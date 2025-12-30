Η Τζόυς Ευείδη σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης!

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ, βρέθηκε η Τζόυς Ευείδη το πρωί της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της, μιλώντας τόσο για την επαγγελματική – όσο και την προσωπική της ζωή.

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα της συνέντευξης που προβλήθηκε στον αέρα της εκπομπής, η ηθοποιός, εστίασε στο κομμάτι της προσωπική της ζωής, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως όταν είναι ερωτευμένη, δεν είναι καλά ψυχολογικά.

Όσα ανέφερε η Τζόυς Ευείδη

Αρχικά λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ηθοποιός εστίασε στην απώλεια των γονιών της και στον τρόπο με τον οποίο «το παιδί, γίνεται γονιός» καθώς οι ανάγκες μεταβάλλονται: «Δεν υπάρχει πιο δύσκολο από το να γίνεται ο γονιός παιδί και να παίρνει αποφάσεις για όλα. Λες δεν είναι δυνατό να πρέπει να είμαι εγώ ο δυνατός… Έτρεχα εγώ για όλα», ανέφερε αρχικά.

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον έρωτα στη ζωή της, εξηγώντας πως είναι ένα από τα συναισθήματα που την καταβάλουν: «Το χειρότερο μου πράγμα είναι ο έρωτας. Μου πήρε πολλά χρόνια για να το καταλάβω. Δεν είμαι καλά όταν είμαι ερωτευμένη, δεν πετάω, σούρνομαι. Με πιάνουν όλα, πως δεν τα έχω κάνει σωστά και έπρεπε να τα έχω κάνει αλλιώς, σκέφτομαι πολύ και είναι λάθος. Δεν είμαι από αυτούς που με καμαρώνω».

Κλείνοντας ωστόσο, η ίδια, μίλησε για τα λάθη που έχει κάνει στη ζωή της, εστιάζοντας κυρίως στα πλαίσια της εργασίας: «Έχω κάνει πάρα πολλές βλακείες στη ζωή μου. Έχω κάνει «δώρα» κανονικά στη δουλειά. Δώρα του τύπου «έρχομαι να παίξω τζάμπα». Όλοι τα έχουμε κάνει αυτά. Δεν χρειάστηκε να το πω αλλά είναι το γνωστό «θα μας κάνεις μια φιλική συμμετοχή;» και επειδή είναι κάποιος φίλος προφανώς σε μια δουλειά και δεν θες να τον στενοχωρήσεις, την κάνεις πολύ απλά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfbfni9yrpzl?integrationId=40599y14juihe6ly}