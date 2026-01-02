Η στιγμή που κέρδισε τις εντυπώσεις στο Σύνταγμα.

Μεγάλη η επιτυχία της εκδήλωσης του Δήμου Αθηναίων για την αλλαγή του χρόνου στην πλατεία Συντάγματος.

Κορυφαία ίσως στιγμή όταν Μαραβέγιας και Μόρφη τραγουδούσαν δυο εμβληματικά τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου που χάσαμε το 2025 , τον «Καραγκιόζη» και το «Μη μιλάς άλλο γι΄ αγάπη», ενώ τα drones σχημάτιζαν στον Αττικό ουρανό το πρόσωπό του και τη φιγούρα του Καραγκιόζη.

Όπως πληροφορηθήκαμε από την κίνηση συγκινήθηκε και η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου που δεν γνώριζε για το σχεδιασμό του Δήμου και την είδε από την τηλεόραση.

Απέστειλε, μάλιστα, συγκινητική επιστολή στον Χάρη Δούκα την οποία και υπογράφουν όλα της τα μέλη.

«Ευχαριστούμε πολύ γι΄ αυτή την τιμή. Βοηθήσατε να είναι πιο εύκολη η αλλαγή του χρόνου για όλη την οικογένεια... Άσπα, Ρωμανός. Αγγελα, Διονύσης, Ανδρέας».

Μπράβο σε όλους, άξιζε η τιμή στον Διονύση...

{https://www.facebook.com/reel/1302961324922131}

Β. Σκ.