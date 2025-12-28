Αναλυτικά η τρέχουσα κατάσταση των σχέσεών τους.

Έχει περάσει σχεδόν μια δεκαετία από τότε που το «Stranger Things» έκανε το ντεμπούτο του στο Netflix.

Όπως αναφέρει το cosmopolitan.com, τα τελευταία εννέα χρόνια, πολλά από τα μέλη του καστ της σειράς έχουν βρει τον έρωτα εκτός οθόνης, συμπεριλαμβανομένων των Millie Bobby Brown (η οποία είναι πλέον παντρεμένη με τον Jake Bongiovi), Gaten Matarazzo (η οποία είναι με την επίσης ηθοποιό Lizzy Yu εδώ και χρόνια) και Natalia Dyer και Charlie Heaton (οι οποίοι -έκπληξη!- βγαίνουν σχεδόν από τότε που ξεκίνησε η σειρά).

Millie Bobby Brown

Παντρεμένη με τον Jake Bongiovi Μετά από περίπου δύο χρόνια σχέσης, ο γιος του Bon Jovi έκανε πρόταση γάμου στον πρωταγωνιστή του Stranger Things τον Απρίλιο του 2023 και περίπου ένα χρόνο αργότερα, παντρεύτηκαν. Στη συνέχεια, τον Αύγουστο του 2025, το ζευγάρι ανακοίνωσε στο Instagram ότι υιοθέτησε μαζί ένα κοριτσάκι.

Finn Wolfhard

Ο Finn φαίνεται να είναι single αυτή τη στιγμή και, όπως δήλωσε στο Cosmo τον Μάιο του 2025, υπάρχουν «πράγματα που μου έχουν διαφύγει αναπτυξιακά, ερωτήσεις που έχω για τον εαυτό μου που θα ήθελα να βιώσω ή να απαντήσω πριν μπω σε μια δεσμευτική σχέση».

Gaten Matarazzo

Βγαίνει με την Elizabeth Yu Ο Gaten βγαίνει με την επίσης ηθοποιό Lizzy Yu (η οποία είναι περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της Πριγκίπισσας Azula στην κινηματογραφική μεταφορά του Avatar: The Last Airbender) από το 2018 και οι δυο τους εξακολουθούν να έχουν μια δυνατή σχέση (όπως αποδεικνύεται από το προφίλ του τον Νοέμβριο του 2025 στο Esquire, το οποίο ανέφερε την «κοπέλα» του Elizabeth).

Caleb McLaughlin

Ο Caleb είναι επίσης φαινομενικά single, ομολογώντας στο Cosmo τον Ιανουάριο του 2024 ότι τα ραντεβού ήταν αρκετά δύσκολα. «Δεν έχω κοπέλα», είπε τότε. «Εννοώ, έχω βρεθεί σε καταστάσεις, αλλά δεν είχα ποτέ κοπέλα. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να έχεις κοπέλα αυτή τη στιγμή».

Noah Schnapp

Από τότε που δήλωσε ότι είναι ομοφυλόφιλος σε μια ανάρτηση στο TikTok τον Ιανουάριο του 2023, ο Noah έχει κρατήσει την ερωτική του ζωή σε μεγάλο βαθμό μυστική, αλλά δεν βγαίνει δημόσια με κανέναν αυτή τη στιγμή.

Sadie Sink

Η Sadie τείνει να κρατάει τα λεγόμενά της αρκετά κλειστά για την ερωτική της ζωή, οπότε ακόμα κι αν έβγαινε με κάποιον, είναι απίθανο οι θαυμαστές της να το μάθουν.

Natalia Dyer και Charlie Heaton

Βγαίνουν μαζί! Ναι, η Natalia και ο Charlie είναι μαζί από τότε που γνωρίστηκαν στο πλατό πριν από σχεδόν μια δεκαετία, και εξακολουθούν να είναι δυνατοί. Πριν βγει με τη Natalia, ο Charlie ήταν σε σχέση με τη μουσικό Akiko Matsuura, με την οποία μοιράζεται έναν γιο, τον Archie.

Joe Keery

Αν και ο Djo φαίνεται να είναι single αυτή τη στιγμή, ήταν προηγουμένως σε σχέση με την επίσης ηθοποιό Maika Monroe, την οποία γνώρισε στο πλατό του After Everything το 2017. Το ζευγάρι έβγαινε για σχεδόν έξι χρόνια πριν τραβήξει χωριστούς δρόμους το 2023.

Maya Hawke

Βγαίνει με τον Christian Lee Hutson Αυτή τη στιγμή, φημολογείται ότι η Maya βγαίνει με τον τραγουδοποιό Christian Lee Hutson, με τον οποίο είναι φίλη εδώ και χρόνια. Τα πράγματα λέγεται ότι έγιναν ρομαντικά αφότου συνεργάστηκαν στο άλμπουμ της Maya το 2023, Moss, και τον Απρίλιο του 2025, εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί για το ντεμπούτο της Sadie στο John Proctor Is the Villain.

Winona Ryder

Βγαίνουν με τον Scott Mackinlay Hahn Το ιστορικό γνωριμιών της Winona είναι κάτι παραπάνω από περίπλοκο (θυμάστε όταν ήταν αρραβωνιασμένη με τον Johnny Depp;), αλλά είναι με τον νυν σύντροφό της, τον σχεδιαστή Scott Mackinlay Hahn, από το 2011. Μάλιστα, την συνόδευσε στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things.

Ντέιβιντ Χάρμπορ

(Πιθανώς) βγαίνει με την Έλι Μπιρς Φάλον Μετά τον δημόσιο χωρισμό του με την τραγουδίστρια Λίλι Άλεν τον Δεκέμβριο του 2024, ο Ντέιβιντ φέρεται να έχει σχέση με το μοντέλο Έλι Μπιρς Φάλον, αν και δεν έχουν ακουστεί πολλά για τη φημολογούμενη σχέση από τότε που οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί στην Ατλάντα τον Φεβρουάριο του 2025.

Τζέιμι Κάμπελ Μπάουερ

Βγαίνει με την Έλενα Τάμπερ Αν και έχει διατηρήσει αρκετές σχέσεις υψηλού προφίλ (μεταξύ των οποίων μια περιστασιακή σχέση με την Λίλι Κόλινς και έναν αρραβώνα με την Μπόνι Ράιτ), ο Τζέιμι είναι αυτή τη στιγμή με την YouTuber Έλενα Τάμπερ. Οι δυο τους πυροδότησαν φήμες για σχέση τον Απρίλιο του 2025 και πιο πρόσφατα, τον συνόδευσε στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things.