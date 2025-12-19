Το άτυχο βρέφος κοιμόταν μαζί με τους γονείς του στο ίδιο κρεβάτι.

Μια ανείπωτη τραγωδία συνέβη παραμονές Χριστουγέννων στην Αθήνα με 5 μηνών μωρό να εντοπίζεται νεκρό.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το κοριτσάκι κοιμόταν στο κρεβάτι μαζί με τους 19χρονους γονείς του όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε σφυγμό. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

To ατυχο βρέφος κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του, με τον δίδυμο αδελφό του να βρίσκεται από την πλευρά της μητέρας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου παραμένουν μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα, με τις απαντήσεις να αναμένονται από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες.

Συγκλονίζει η μαμά: «Δεν ξέρουμε τι συνέβη, περιμένουμε την νεκροψία»

Η μητέρα περιέγραψε συγκλονισμένη ότι τόσο εκείνη όσο και ο σύντροφός της είχαν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ώστε να μπορούν τα δύο μωρά να κοιμούνται μαζί τους, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να είχαν καταλήξει πάνω στο παιδί κατά τη διάρκεια του ύπνου:

«Ξυπνήσαμε στην ίδια θέση που κοιμηθήκαμε. Ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μας και είχαμε πάρει όλα τα μέτρα. Δεν ξέρουμε κάτι ακόμα, περιμένουμε τη νεκροψία». Η μητέρα ανέφερε επίσης ότι το παιδί είχε γεννηθεί πρόωρο και αντιμετώπιζε πρόβλημα παλινδρόμησης, το οποίο παρακολουθούσαν προσεκτικά. Ο δίδυμος αδελφός του βρέφους βρισκόταν από την πλευρά της μητέρας και ήταν καλά στην υγεία του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Μπέμπα μου ξυπνά»

«Από τον σύντροφό μου ακούω να φωνάζει ”μπέμπα μου ξυπνά, μπέμπα μου ξυπνά, το παιδί” και μετά όλα έγιναν αστραπιαία, πήραμε στο 166. Ήταν, το παιδί δεν το είχα ακουμπήσει γενικά, είχαμε μία απόσταση κι εμείς με τα παιδιά και τα παιδιά μεταξύ τους. Ξύπνησα μόνο και βρήκα τον μικρό ξύπνιο να παίζει με τα χεράκια του, έτσι όπως κάνουν τα μωράκια, και τη μικρή ανέθεσα στον σύντροφό μου να την ξυπνήσει γιατί συνήθως ήτανε ένα μωρό που ξύπναγε, ήταν ένα πολύ υπερκινητικό μωρό. Είχαμε σήμερα ραντεβού να πάμε να κανονίσουμε γιατί θα κάναμε γάμο και βαφτίσεις μαζί».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, επιβεβαίωσε ότι οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για την αναζωογόνηση του βρέφους, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ σημείωσε πως το παιδί δεν φέρει κακώσεις. Το βρέφος είχε νοσηλευτεί για δύο μήνες σε Μονάδα Νεογνών μετά τη γέννησή του. Η αιτία του θανάτου αναμένεται να γίνει γνωστή από τη νεκροψία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df2b1mz8s7k9?integrationId=40599y14juihe6ly}