Η ένταση της προηγούμενης ημέρας ακολουθεί τους παίχτες και στο νέο επεισόδιο του Survivor.

Στο χθεσινό επεισόδιο Survivor η ένταση μεταξύ των παιχτών και των δύο ομάδων κορυφώθηκε τόσο εντός – όσο και εκτός στίβου μάχης, ωστόσο οι εντάσεις επισκίασαν τους «Επαρχιώτες», που ηττήθηκαν, σε μεγαλύτερο βαθμό.

Την ώρα του αγωνίσματος, οι τόνοι ανέβηκαν, ενώ ο Μιχάλης Σηφάκης, ήρθε σε αντιπαράθεση με τους συμπαίκτες του με αποτέλεσμα οι «Αθηναίοι» να εκφράζουν ανοιχτά την άποψή τους την ώρα του συμβουλίου.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε μεταξύ των μπλε, το αποτέλεσμα έφερε την Φανή Παντελάκη στο επίκεντρο, στο πλευρό του Χρήστου Μυλωνά και της Δήμητρας Λιάγγα που θα πρέπει να διαγωνιστούν για την παραμονή τους στο παιχνίδι.

Survivor – Οι εντάσεις κορυφώνονται

Κατά τη διάρκεια του χθεσινού συμβουλίου, ο Γιώργος Λιανός, στάθηκε ιδιαίτερα στη δυσαρέσκεια που έδειξε η Φανή προς τους συμπαίκτες της, με αποτέλεσμα να της κάνει την κρίσιμη ερώτηση σχετικά με το αν θα ήθελε να παραμείνει στους «Επαρχιώτες» ή να ενταχθεί στην ομάδα των «Αθηναίων».

Η απάντησή της, συζητήθηκε και από τις δύο ομάδες, ενώ η ίδια βρέθηκε να απολογείται στην καλύβα και να δείχνει μετανιωμένη για την στάση της την προηγούμενη ημέρα:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν ζητάω να με συγχωρέσετε. Από τα νεύρα μου τα είπα όλα αυτά και θέλω να ξέρετε ότι δεν θέλω να αφήσω την μπλε ομάδα… ίσως με έχετε παρεξηγήσει ή ίσως εγώ δεν έχω καταλάβει κάποια πράγματα πάνω στην ένταση και το πάθος μου».

Ο Μιχάλης Σηφάκης, εξέθεσε την άποψή του, ενώ τα λόγια του, έφεραν τα δάκρυα στο πρόσωπο της Φανής, η οποία στο συμβούλιου απάντησε θετικά στο ενδεχόμενο να «φορέσει» τα κόκκινα.

«Το ξέρει και ο άντρας μου αυτό. Όταν νευριάζω, θολώνω και λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Έκανα λάθος. Το πάθος μου και το να παίξω, να βοηθήσω, μπορεί να το εκλάβουν αλλιώς… Έκανα βλακεία που το είπα, το είπα πάνω στα νεύρα μου», ανέφερε η ίδια στην κάμερα του ριάλιτι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzlq3heapah?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Σταύρος με τη σειρά του ωστόσο, έδειξε την ανακούφισή του που απουσίαζε από το συμβούλιο ο Gio, ενώ εστίασε στα όσα δήλωσε η Φανή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzmsjdkhd8x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην ομάδα των κόκκινων σχολιάστηκε το συμβούλιο που προηγήθηκε, ενώ η Βασιλική δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Φανή μπορεί να εξέφρασε την επιθυμία της να έρθει στην κόκκινη, αλλά δεν υπάρχει επιθυμία από τους κόκκινους να την υποδεχτεί και να την αποδεχτεί. Έχουμε ήδη ένα αντίστοιχο άτομο στην ομάδα, δεν χρειαζόμαστε και δεύτερο, ας είμαστε ήρεμοι…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzm4bik3f0p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από την άλλη πλευρά, η Μαντίσα απευθύνθηκε στην ομάδα της, ρωτώντας τους αν επιθυμούν την αποχώρησή της, με τον Δημήτρη να αποχωρεί έξαλλος από το σημείο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzmb0qpv215?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι ανατροπές ωστόσο δεν σταματούν να έρχονται. Λίγο πριν από το σημερινό αγώνισμα, ο Γιώργος Λιανός επισκέφθηκε το Γιάννη Στίνη, ο οποίος κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αγωνίσματος τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzmeg1ut4bl?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzmneto786p?integrationId=40599y14juihe6ly}