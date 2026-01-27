Ο Άρης Μουγκοπέτρος, έκοψε και δώρισε τα μαλλιά του σε καρκινοπαθείς. Η συγκινητική του ανάρτηση.

Μία ιδιαίτερη και συγκινητική ανάρτηση έκανε το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου ο Άρης Μουγκοπέτρος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Ειδικότερα, ο γνωστός μουσικός, ανακοίνωσε πως έκοψε και δώρισε τα μαλλιά του σε καρκινοπαθείς και άτομα που το έχουν ανάγκη, ενώ αναφέρθηκε παράλληλα στον πόνο που αντιμετώπισε ύστερα από το ατύχημα το περασμένο Πάσχα.

Στην λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε ένα μακροσκελές και άκρως συγκινητικό μήνυμα: «Δεν είναι απλώς ένα κούρεμα. Είναι μια πράξη προσφοράς.

Τα μαλλιά που με συνόδευσαν σε στιγμές χαράς, σε γλέντια, σε μουσικές σκηνές και σε δύσκολες διαδρομές ζωής, σήμερα αλλάζουν σκοπό. Τα προσφέρω για να γίνουν δύναμη σε ανθρώπους που δίνουν τον πιο δύσκολο αγώνα: τους καρκινοπαθείς.

«Όταν επισκέπτεται ο πόνος τον άνθρωπο, τότε του κάνει επίσκεψη ο Χριστός», λέει ο Άγιος Παΐσιος.

Και μέσα σε αυτόν τον πόνο έμαθα πως τίποτα δεν χάνεται, όταν μετατρέπεται σε αγάπη και προσφορά. Όταν η δοκιμασία σε λυγίζει, η προσφορά σε σηκώνει ξανά όρθιο.

Με πίστη στον Θεό, με ευγνωμοσύνη για όσα μου χαρίστηκαν και με σεβασμό σε όσους παλεύουν καθημερινά, επιλέγω να δίνω. Γιατί η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται σε όσα κρατάμε, αλλά σε όσα προσφέρουμε με αγάπη.

Η δοκιμασία με δίδαξε. Η πίστη με κράτησε όρθιο. Η προσφορά μου έδωσε ξανά νόημα.

Με ταπεινότητα. Με πίστη. Με ελπίδα».

