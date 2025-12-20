«Ελπίζω να βρείτε κάτι καινούργιο, για να το απολαύσετε - και παρακαλώ, στείλτε μου προτάσεις για να τις δω κι εγώ», έγραψε ο Ομπάμα στην ανάρτηση του στο Instagram.

Πιστός στο ετήσιο ραντεβού του, ο Μπαράκ Ομπάμα αποκάλυψε τις προσωπικές του επιλογές για το 2025.

Μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, παρουσίασε τις λίστες με τα βιβλία, τις ταινίες και τη μουσική που τον συγκίνησαν φέτος, συνεχίζοντας μια παράδοση ετών που ο ίδιος καθιέρωσε.

«Όσο το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, συνεχίζω μία παράδοση, που ξεκίνησα από τη θητεία μου στον Λευκό Οίκο: το να μοιράζομαι την ετήσια λίστα με τα αγαπημένα μου βιβλία, ταινίες και τραγούδια. Ελπίζω να βρείτε κάτι καινούργιο, για να το απολαύσετε - και παρακαλώ, στείλτε μου προτάσεις για να τις δω κι εγώ», έγραψε ο Ομπάμα στην ανάρτηση του στο Instagram.

Η λίστα με τα αγαπημένα του βιβλία η οποία περιλαμβάνει και το βιβλίο της Μισέλ Ομπάμα με τίτλο «The Look» είναι:

«Paper Girl», Beth Macy

«Flashlight», Susan Choi

«We The People», Jill Lepore

«The Wilderness», Angela Flournoy

«There is no place for Us», Brian Goldstone

«North Sun», Ethan Rutherford

«1929», Andrew Ross Sorkin

«The Loneliness of Sonia and Sunny», Kiran Desai

«Dead and Alive», Zadie Smith

«What We Can Know», Ian McEwan

«The Look», Michelle Obama

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κινηματογραφικές προτιμήσεις του Μπαράκ Ομπάμα, οι οποίες έχουν έντονο «οσκαρικό» άρωμα, όπως το «Sinners» (Ράιαν Κούγκλερ), το «One Battle After Another» (Πολ Τόμας Άντερσον) και το «Hamnet» της βραβευμένης με Όσκαρ, Κλόι Ζάο», σύμφωνα με το USA TODAY.

Η πλήρης λίστα είναι:

«One Battle After Another»

«Sinners»

«It Was Just an Accident»

«Hamnet»

«Sentimental Value»

«No Other Choice»

«The Secret Agent»

«Train Dreams»

«Jay Kelly»

«Good Fortune»

«Orwell: 2+2=5»

Στον μουσικό του κατάλογο, ο Ομπάμα συμπεριέλαβε επιτυχίες όπως το «Man I Need» της Olivia Dean, το «Abracadabra» της Lady Gaga και το «Sexo, Violencia Y Llantas» της Rosalía.

Η λίστα περιλαμβάνει: