Ο Μπαράκ Ομπάμα συνεχίζει την παράδοση.

Τα τραγούδια, τις ταινίες και τα βιβλία που ξεχώρισε φέτος μοιράστηκε με τους followers του ο Μπαράκ Ομπάμα.

Πρόκειται μια παράδοση που ξεκίνησε όταν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ. «Ελπίζω να βρείτε κάτι νέο για να απολαύσετε», γράφει στην ανάρτησή του και καλεί τον κόσμο να του κάνει τις δικές του προτάσεις.

Ο Μπαράκ Ομπάμα προτείνει 30 τραγούδια, μεταξύ άλλων των Lady Gaga, Κέντρικ Λαμάρ, Drake και Blackpink, ενώ από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει ο φίλος του, Μπρους Σπρίνγκστιν.

Ανάμεσα στις 11 ταινίες που ξεχώρισε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είναι τα φιλμ «Jay Kelly», με τους Τζορτζ Κλούνεϊ και Άνταμ Σάντλερ και «Μία μάχη μετά την άλλη», στο οποίο πρωταγωνιστούν ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και ο Σον Πεν.

Τέλος, ο Μπαράκ Ομπάμα προτείνει 10+1 βιβλία. Για το τελευταίο παραδέχεται πως δεν είναι αντικειμενικός, καθώς πρόκειται για το «The Look» της συζύγου του, Μισέλ Ομπάμα.

