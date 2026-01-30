Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό.

Επίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Iida Turpeinen

Έμβια Όντα / Ίκαρος

Τετάρτη, 04/2 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος

Με μεγάλη χαρά τα Public και οι εκδόσεις Ίκαρος, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Ιida Turpeinen, «Έμβρια Όντα» την Τετάρτη 4/02 στις 20:30 στο Public Café Συντάγματος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά με διαδοχική διερμηνεία

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Από τις παγωμένες θάλασσες της Αρκτικής και τη ρωσική Αλάσκα στην Ευρώπη του σήμερα, ένα εκπληκτικό ντεμπούτο που εξερευνά ένα από τα συναρπαστικότερα ζώα της ιστορίας και τις ανθρώπινες ζωές που άλλαξε η ανακάλυψη μα και η εξαφάνισή του.

Το 1741 ο φυσιοδίφης και θεολόγος Γκέοργκ Βίλχελμ Στέλερ εντάσσεται στη Μεγάλη Βόρεια Αποστολή, καθώς ο καπετάνιος Βίτους Μπέρινγκ και το πλήρωμά του ερευνούν μια θαλάσσια διαδρομή από την Ασία στην Αμερική. Αν και δεν φτάνουν ποτέ στον προορισμό τους, κάνουν μια μοναδική ανακάλυψη: τη θαλάσσια αγελάδα του Στέλερ.

Το 1859 ο Γιούαν Χάμπους Φούρουγελμ, ο Φινλανδός κυβερνήτης του ρωσικού τμήματος της Αλάσκας, αναθέτει στους άντρες του να βρουν τον σκελετό του τεράστιου θηλαστικού, που φημολογείται ότι εξαφανίστηκε πριν από εκατό χρόνια.

Το 1952 ο Γιον Γκρένβαλ, συντηρητής στο Φινλανδικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αναλαμβάνει να επανασυναρμολογήσει τον σκελετό του εξαφανισμένου κήτους.

Μια ιστορία για το θαύμα της βιοποικιλότητας και την ικανότητα της φύσης να επουλώνει τις πληγές που της προκαλούν η υπέρμετρη ανθρώπινη φιλοδοξία και η απληστία της επιστήμης.

Έλλη Μαζωνάκη

Το κρυμμένο μενταγιόν/ Μίνωας

Πέμπτη, 05/2 και ώρα 18:30 | Public Ορεστιάδας

Με μεγάλη χαρά τα Public και οι εκδόσεις Μίνωας, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Έλλης Μαζωνάκη, «Το κρυμμένο μενταγιόν» την Πέμπτη 05/02 στις 18:30 στο Public Ορεστιάδας.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Κρήτη, 1367. Η Ντονάτα, ανιψιά του μεγάλου Βενετού φεουδάρχη του νησιού Μάρκο Γκραντόνικο, πρωτεργάτη της Επανάστασης του Αγίου Τίτου, κρύβει στο δάπεδο του ναού της Παναγίας Βρυωμένης το μενταγιόν της, μαζί με ένα χειρόγραφο που περιέχει την αφήγηση των γεγονότων της ζωής της. Η υγεία της έχει κλονιστεί ανεπανόρθωτα από τις μέρες που πέρασε στη Γαληνοτάτη, αναπολώντας τη μορφή του αγαπημένου της Αλέξιου Καλλέργη και την ευτυχισμένη ζωή που έχασε στην Κρήτη, μόλις η ιστορία άλλαξε τη μοίρα της για πάντα. Κρήτη, σημερινή εποχή. Ο μοναχός Φιλόθεος της μονής Βρυω­μένου ανακαλύπτει το κρυμμένο μυστικό της Ντονάτας, έχοντας στο πλευρό του μια γυναίκα έγκυο, μεγαλύτερή του σε ηλικία και παλιά αγαπημένη του, η οποία αποφασίζει να εγκατασταθεί στο μοναστήρι, επειδή πιστεύει ότι ο γιος της πρέπει να γεννηθεί εκεί… Ενετική Κρήτη και Γαληνοτάτη, επανάσταση και θυσιαστικός έρωτας, παρελθόν και παρόν. Άνθρωποι που διψούν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν, που παλεύουν να ζήσουν ελεύθεροι ώστε να μπορούν να ονειρεύονται. Και εν μέσω όλων αυτών η πίστη, το καθολικό και το ορθόδοξο δόγμα, η κυριαρχία του ισχυροτέρου, το βυζαντινό κράτος που καταρρέει, και, πάνω απ’ όλα, ένα μοναστήρι απομονωμένο, γαλήνιο, έτοιμο να δεχτεί ένα καταρρακωμένο σώμα και μια πληγωμένη ψυχή.

Σπύρος Ανδριανός

Επαγγελματίας 5 Αστέρων/ KeyBooks

Τρίτη 10/2 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος

Με μεγάλη χαρά τα Public και οι εκδόσεις KeyBooks, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Σπύρου Ανδριανού, «Επαγγελματίας 5 Αστέρων» την Τρίτη 10/02 στις 20:30 στο Public Café Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Πόσες φορές έχεις ξυπνήσει με τον ίδιο κόμπο στο στομάχι;

Να πηγαίνεις στη δουλειά μηχανικά, να μετράς τις ώρες για να φύγεις,

και η μόνη σου σκέψη να είναι «Πάλι τα ίδια;».

Και κάπως έτσι ξεκινά ακόμα μία μέρα: με μια πίκρα που δεν φεύγει ούτε με τον τρίτο καφέ. Αν υπήρχε ένα κουμπί που θα τα άλλαζε όλα και θα σου πρόσφερε όσα θέλεις, χρειάζεσαι και αξίζεις θα το πατούσες; Θα τολμούσες την επαγγελματική μεταμόρφωση που θα σε εκτόξευε; Το Επαγγελματίας 5 Αστέρων είναι εδώ για να σε ξεβολέψει, να αλλάξεις πορεία, να σπάσεις τα «αλυσίδες» που σε βουλιάζουν. Με περισσότερα από είκοσι χρόνια δραστηριότητας στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό κόσμο, τρεις επιχειρήσεις που τις έχτισε απ’ το μηδέν και χιλιάδες ανθρώπους που τον εμπιστεύονται για να εξελιχθούν επαγγελματικά, ο Σπύρος Ανδριανός έρχεται να προσφέρει έναν πρακτικό και πλήρως εφαρμόσιμο οδηγό επαγγελματικής επιτυχίας. Μέσα από ένα καινοτόμο πλαίσιο πέντε πυλώνων, θα αξιοποιήσεις τις δυνατότητές σου, θα χτίσεις μια ανθεκτική νοοτροπία ανάπτυξης και θα κυριαρχήσεις στην αγορά. Αυτό το βιβλίο είναι γραμμένο για σένα· για σένα που είσαι μισθωτός σε μια δουλειά που δεν σου αρέσει, για σένα που είσαι αυτοαπασχολούμενος και θέλεις να αγγίξεις νέες κορυφές, για σένα που είσαι επιχειρηματίας και αναζητάς αποτελεσματικές λύσεις σε φαινομενικά άλυτα προβλήματα. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για σένα που δεν αρκείσαι σε μία συμβατική επαγγελματική ζωή, που νιώθεις την ανάγκη να εδραιωθείς και να αφήσεις το στίγμα σου στην αγορά, βιώνοντας συγχρόνως ικανοποίηση μέσα στην εργασιακή σου καθημερινότητα.

Είσαι έτοιμος να αποδεχτείς τη δύναμη των αποφάσεών σου και να μάθεις να χτίζεις την επιτυχία από μέσα;

Πάτα το κουμπί. Τώρα!

Στέφανος Αλεξιάδης

ΗΧΩ / Μίνωας

Παρασκευή 27/02 και ώρα 19:00 | Public Τσιμισκή

Με μεγάλη χαρά τα Public και οι εκδόσεις Μίνωας, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Στέφανου Αλεξιάδη, «ΗΧΩ» την Παρασκευή 27/02 στις 19:00 στο Public Τσιμισκή.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Το «ΗΧΩ» του Στέφανου Αλεξιάδη είναι ένα σύγχρονο ψυχολογικό θρίλερ που εξερευνά τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη σιωπή και στον τρόμο, σε έναν κόσμο όπου όλα αντηχούν ξανά και ξανά.

Η Αμελί Κοβαίου αφήνει τη Δονούσα και μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη, αναζητώντας μια νέα αρχή μακριά από τη ζωή που είχε εγκλωβιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν όμως το σπίτι που είχε βρει δεν είναι πλέον διαθέσιμο, καταλήγει προσωρινά σε μια απομονωμένη μονοκατοικία στην Επτάλοφο.

Εκεί ανακαλύπτει ένα κρυμμένο τετράδιο, γεμάτο σκοτεινές σκέψεις ενός άγνωστου παρατηρητή. Σύντομα, οι λέξεις παύουν να είναι απλώς λέξεις. Η αίσθηση της παρακολούθησης γίνεται ασφυκτική και η πραγματικότητα αρχίζει να διαλύεται. Όταν η Αμελί αποφασίζει να ζητήσει βοήθεια, ο χρόνος έχει ήδη εξαντληθεί.