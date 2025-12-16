Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ απέτισε φόρο τιμής σε «δύο από τους πιο αξιοπρεπείς, θαρραλέους ανθρώπους που θα θέλατε ποτέ να γνωρίσετε».

Η Μισέλ και ο Μπαράκ Ομπάμα επρόκειτο να συναντήσουν τον Ρομπ και τη Μισέλ Ράινερ την ημέρα που βρέθηκαν νεκροί. «Ήταν να τους δούμε εκείνο το βράδυ - χθες », είπε η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, καλεσμένη στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το ζεύγος Ράινερ μία ημέρα πριν τους φόνους παρευρέθηκε σε χριστουγεννιάτικο πάρτι που διοργάνωσε ο κωμικός Κόναν Ο'Μπράιεν το Σάββατο μαζί με τον γιο τους Νικ, ο οποίος έχει συλληφθεί ως ύποπτος για τη διπλή δολοφονία.

Η Μισέλ Ομπάμα σχολίασε επίσης την απαράδεκτη ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία αποκαλούσε τον Ρομπ Ράινερ «διαταραγμένο», προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από όλο το πολιτικό φάσμα.

«Επιτρέψτε μου να πω μόνο το εξής: σε αντίθεση με ορισμένους ανθρώπους, ο Ρομπ και η Μισέλ είναι δύο από τους πιο αξιοπρεπείς, θαρραλέους ανθρώπους που θα θέλατε ποτέ να γνωρίσετε. Δεν είναι διαταραγμένοι ή τρελοί», τόνισε η Μισέλ Ομπάμα.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ Σίνγκερ βρέθηκαν νεκροί την Κυριακή, μέσα στην κατοικία τους στη νότια Καλιφόρνια.

Ο Νικ Ράινερ, 32 ετών, συνελήφθη την ίδια ημέρα και παραμένει υπό κράτηση χωρίς εγγύηση.

