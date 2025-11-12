Βετεράνοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό βλέποντας τον Μπαράκ Ομπάμα.

Περίμεναν να ακούσουν το καθιερωμένο μήνυμα από το πλήρωμα μετά την προσγείωσή τους στην Ουάσινγκτον, αλλά τους περίμενε μία έκπληξη: μπροστά τους εμφανίστηκε ο Μπαράκ Ομπάμα.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε έκπληξη σε βετεράνους που ταξίδεψαν από το Ουισκόνσιν στην Ουάσινγκτον και τους ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που έχουν προσφέρει, αφήνοντας πολλούς με ανοιχτό το στόμα, όπως φαίνεται σε βίντεο.

«Γεια σας», ξεκίνησε να λέει ο Μπαράκ Ομπάμα και από την καμπίνα ακούστηκε ένα «Τι;», που συνόψισε την έκπληξη όλων. Αρκετοί σηκώθηκαν όρθιοι, άλλοι έμειναν με ανοιχτό το στόμα βλέποντας και ακούγοντας τον πρώην πρόεδρο.

«Καθώς προσεγγίζουμε την Ημέρα των Βετεράνων, ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις εξαιρετικές υπηρεσίες σας», συνέχισε ο Ομπάμα. «Οι θυσίες που έχετε κάνει εσείς και οι οικογένειές σας προκειμένου να προστατεύσετε τη χώρα μας θα είναι κάτι που θα τιμάμε πάντα. Είμαστε ευγνώμονες», συμπλήρωσε.

Αμέσως μετά έκανε χειραψία με τους βετεράνους, κατά την έξοδό τους από το αεροπλάνο και πολλοί είχαν να του πουν κάτι. Ένας από αυτούς ανέφερε «η τελευταία φορά που είχα την ευκαιρία να δω πρόεδρο ήταν ο Τζέραλντ Φορντ» και ο Ομπάμα σχολίασε «κοίτα να δεις».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην πτήση επέβαιναν 79 βετεράνοι των πολέμων της Κορέας και του Βιετνάμ, μαζί με συγγενείς τους. Το ταξίδι έγινε από την Honor Flight Networks, οργάνωση που μεταφέρει δωρεάν βετεράνους στην Ουάσινγκτον, προκειμένου να επισκεφθούν μνημεία.

{https://www.instagram.com/p/DQ7oOYQDjzd/}