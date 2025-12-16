Οι Αυστριακοί δεν θα απαγορεύσουν την παλαιστινιακή σημαία στη Eurovision 2026.

Οι οικοδεσπότες της Eurovision 2026 ανακοίνωσαν ότι δεν θα απαγορεύσουν την παλαιστινιακή σημαία, ούτε θα «πνίξουν» τυχόν αποδοκιμασίες κατά την εμφάνιση του Ισραήλ, όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια.

Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού θα φιλοξενηθεί τον Μάιο στη Βιέννη και θα πάρουν μέρος 35 χώρες- οι λιγότερες από το 2003- καθώς πέντε ανακοίνωσαν ότι μποϊκοτάρουν τη Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

«Θα επιτρέψουμε όλες τις επίσημες σημαίες που υπάρχουν στον κόσμο, αν συνάδουν με τον νόμο, αν έχουν συγκεκριμένη μορφή- μέγεθος, κίνδυνοι ασφάλειας κλπ», δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός του διαγωνισμού Μίκαελ Κρόεν σε συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε η αυστριακή δημόσια τηλεόραση, ORF.

«Δεν θα ωραιοποιήσουμε τίποτα, ούτε θα αποφύγουμε να δείξουμε τι συμβαίνει, επειδή δουλειά μας είναι να δείξουμε τα πράγματα όπως είναι», συμπλήρωσε ο Κρόεν. Η ORF δεν θα καλύψει τυχόν αποδοκιμασίες από το κοινό, όπως έγινε πέρυσι κατά τη διάρκεια του τραγουδιού του Ισραήλ, δήλωσε η διευθύντρια προγράμματος της αυστριακής δημόσιας τηλεόρασης, Στέφανι Γκρόις-Χόροβιτς. «Δεν θα παίξουμε τεχνητά χειροκροτήματα πάνω από αυτές (τις αποδοκιμασίες) σε κανένα σημείο», τόνισε.

Οι χώρες που θα συμμετάσχουν στη Eurovision 2026

Στις 4/1 οι φιναλίστ του ελληνικού τελικού

Σε ό,τι αφορά το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, στις 4 Ιανουαρίου (19:00) θα παρουσιαστούν οι 28 φιναλίστ που θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς.

Η ανακοίνωση των τραγουδιών θα γίνει στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «Sing for Greece - Ελληνικός Τελικός 2026 - Οι φιναλίστ». Στον εθνικό τελικό, που αναμένεται να διεξαχθεί τον Φεβρουάριο, θα προκριθούν 14 τραγούδια μέσα από τους δύο ημιτελικούς. Αυτό που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των κριτικών επιτροπών.