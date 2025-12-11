Κόντρα κυβέρνησης – αντιπολίτευσης για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision.

Η απόφαση της EBU να διατηρήσει τη συμμετοχή του Ισραήλ στη φετινή Eurovision συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας. Τόσο η κυβέρνηση όσο και η ΕΡΤ ευθυγραμμίζονται με την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, απορρίπτοντας τα αιτήματα για αποχώρηση της χώρας από τον διαγωνισμό.

Το θέμα πυροδότησε νέα αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αφορμή το αίτημα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθήσει η Ελλάδα το παράδειγμα κρατικών τηλεοπτικών φορέων σε Ολλανδία, Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία, που αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν τη Eurovision.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αποχώρησης της ΕΡΤ και επιτέθηκε με αιχμηρή ειρωνεία σε όσους ζητούν αποκλεισμό του Ισραήλ, δηλώνοντας πως «αν υπήρχε διαγωνισμός ιδεοληπτικής αντιπολίτευσης, η αριστερά θα έπαιρνε 12άρι από όλες τις χώρες».

Παράλληλα, κατηγόρησε όσους αντιδρούν για «υποκρισία», επισημαίνοντας ότι, όπως είπε, «διαμαρτύρονται μόνο αφού ζυγίσουν την αξία των θυμάτων» και διερωτήθηκε γιατί δεν έχει διατυπωθεί αντίστοιχο αίτημα για άλλες διεθνείς κρίσεις, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως η κυβέρνηση έχει ξεκάθαρη θέση για την προστασία των αμάχων και την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός, ενώ την ίδια στιγμή επανέλαβε ότι «δεν ξεχνά τα θύματα και τους ομήρους του Ισραήλ». Παράλληλα, άφησε αιχμές ότι η στάση όσων ζητούν αποκλεισμό του Ισραήλ μπορεί να αγγίζει τα όρια γενίκευσης και στοχοποίησης ενός λαού λόγω των ενεργειών της κυβέρνησής του.

Κλείνοντας, παρέπεμψε στην ενημέρωση της ΕΡΤ, η οποία επιβεβαίωσε ότι κατά τη συνέλευση της EBU αποφασίστηκε πως δεν υπάρχει λόγος εξέτασης αποκλεισμού της ισραηλινής συμμετοχής. «Το αν κάποιοι εθνικοί δημόσιοι οργανισμοί δεν σεβάστηκαν την απόφαση, αφορά εκείνους», σημείωσε χαρακτηριστικά.