«Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε "ιδεοληψία" την αποχώρηση πέντε χωρών από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, και στη σχετική δήλωσή του αναφέρει: "Τους έχετε ακούσει να διαμαρτύρονται μετά την επίθεση στην Ουκρανία;"», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.
«Αναρωτιόμαστε: Η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Σλοβενία, η Ολλανδία και η Ισλανδία είναι ιδεοληπτικές χώρες με αριστερές κυβερνήσεις που κάνουν "αντιπολίτευση"; Κι αν ναι, σε ποιον; Αναρωτιόμαστε, επίσης, αν ξέρει ότι από το 2022 η Ρωσία έχει αποκλειστεί από τον διαγωνισμό, λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία», αναφέρει η ανακοίνωση και καταλήγει:
«Ο μόνος ιδεοληπτικός στην υπόθεση είναι όποιος με προθυμία υπερασπίζεται τη γενοκτονία, θεωρώντας την πολιτικό θέμα που δεν αφορά καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς».