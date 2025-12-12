«Η συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision είναι ντροπή. Ιρλανδία, ΣΥΡΙΖΑ για Eurovision-Ισραήλ: Ισπανία, Σλοβενία, Ολλανδία, Ισλανδία σώζουν την τιμή της Ευρώπης», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε "ιδεοληψία" την αποχώρηση πέντε χωρών από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, και στη σχετική δήλωσή του αναφέρει: "Τους έχετε ακούσει να διαμαρτύρονται μετά την επίθεση στην Ουκρανία;"», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Αναρωτιόμαστε: Η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Σλοβενία, η Ολλανδία και η Ισλανδία είναι ιδεοληπτικές χώρες με αριστερές κυβερνήσεις που κάνουν "αντιπολίτευση"; Κι αν ναι, σε ποιον; Αναρωτιόμαστε, επίσης, αν ξέρει ότι από το 2022 η Ρωσία έχει αποκλειστεί από τον διαγωνισμό, λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία», αναφέρει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Ο μόνος ιδεοληπτικός στην υπόθεση είναι όποιος με προθυμία υπερασπίζεται τη γενοκτονία, θεωρώντας την πολιτικό θέμα που δεν αφορά καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς».