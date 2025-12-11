«Οι ναζί εγκληματίες πρέπει να καταδικαστούν, σε δεύτερο βαθμό και τελεσίδικα. Οι ναζί στη φυλακή!» τονίζεται στο κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στις 8:30 π.μ., οι πολίτες καλούνται να δώσουν δυναμικό παρών κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ έξω από το Εφετείο Αθηνών, ενόψει της παρουσίασης της εισαγγελικής πρότασης στη δίκη σε δεύτερο βαθμό για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή.

Όπως τονίζεται στο κάλεσμα «οι αντιφασίστες και οι αντιφασίστριες, κάθε προοδευτικός και δημοκρατικός πολίτης επιβάλλεται να δώσει το παρών στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο, στις 8.30 το πρωί, έξω από το Εφετείο Αθηνών, για να διατρανώσουμε ότι:

– Δεν ξεχνάμε τις δολοφονίες του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, τις επιθέσεις στους Αιγύπτιους αλιεργάτες, σε μετανάστες και αντιφασίστες, το δηλητήριο που διοχέτευσε η εγκληματική νεοναζιστική οργάνωση στην ελληνική κοινωνία

– Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στη Μάγδα Φύσσα και σε κάθε θύμα των νεοναζί, σε κάθε άνθρωπο που ύψωσε το ανάστημά του απέναντι στον φασισμό

– Δεν συγχωρούμε την εγκληματική ανοχή που επέδειξαν πολιτικά στελέχη προς τους νοσταλγούς του Χίτλερ, προσδοκώντας οφέλη από το χάιδεμα των ακροδεξιών φωνών, συμβάλλοντας έτσι στην άνοδο του νεοναζιστικού μορφώματος

– Δεν πιστεύουμε λέξη από τις προσχηματικές αποκηρύξεις και τα γνωστά «δεν ήξερα – δεν άκουσα» που χρησιμοποιούν και σε αυτή τη δίκη τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στις απολογίες τους

– Δεν εφησυχάζουμε απέναντι στην απόπειρα εκ νέου επώασης του «αυγού του φιδιού», που «ταΐζεται» από τις ακροδεξιάς υφής δηλώσεις και πρακτικές κορυφαίων υπουργών της σημερινής κυβέρνησης

Η παρουσία μας το πρωί της Παρασκευής 12/12 στο συλλαλητήριο έξω από το Εφετείο να αποδείξει για μια ακόμη φορά πως τα δημοκρατικά αντανακλαστικά του ελληνικού λαού παραμένουν σε εγρήγορση. Ο ναζισμός κι ο φασισμός, όποιον μανδύα κι αν φορέσουν, παραμένουν απόλυτα καταδικαστέα φαινόμενα στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Και οι ναζί εγκληματίες πρέπει να καταδικαστούν, σε δεύτερο βαθμό και τελεσίδικα. Οι ναζί στη φυλακή!»