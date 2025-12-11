«Η κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια, πλήττει τα συμφέροντα των αγροτών και οδηγεί σε ερήμωση της υπαίθρου - Να φύγει το συντομότερο» επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Τη στήριξη σε όλους τους αγρότες και τις αγρότισσες της χώρας μετέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την παρουσία του σήμερα στο μπλόκο του Μπράλου.

Όπως σημείωσε «ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος και πρέπει να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα τους, από μια κυβέρνηση, η οποία εδώ και 7 χρόνια, το μόνο που κάνει είναι να πλήττει τα συμφέροντά τους και να οδηγεί σε ερήμωση της υπαίθρου. Είναι εθνικής σημασίας αυτός ο αγώνας των αγροτών».

Ο Σωκράτης Φάμελλος εξήγησε πως «δεν αφορά μόνο με το εισόδημα των αγροτών αλλά και το κόστος των προϊόντων στα ράφια. Έχει να κάνει με το αν θα υπάρχει ζωή στα χωριά μας. Έχει να κάνει και με ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο οι «γαλάζιες ακρίδες» έχουν φάει δισεκατομμύρια στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο αγώνας των αγροτών αφορά όλη την περιφερειακή ανάπτυξη. Δυστυχώς οι αγρότες με ενημερώνουν, ότι ήδη έχει ξεκινήσει μια αλυσίδα χρεοκοπίας στην ύπαιθρο, διότι όλοι οι προμηθευτές τους και όλα τα συναφή επαγγέλματα με τον αγροτικό χώρο πλήττονται».

Προσθέτει ακόμα «και η κυβέρνηση δεν δίνει απαντήσεις. Προσπαθεί να δημιουργήσει έναν κοινωνικό αυτοματισμό κατά του αγώνα των αγροτών. Και βλέπουμε ταυτόχρονα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, να αποδεικνύεται, ότι υπήρχαν γαλάζια στελέχη που μπαινόβγαιναν στο Μαξίμου, κανόνιζαν ραντεβού με υπουργούς, κανόνιζαν να «κλαδέψουν» υπουργούς, κανόνιζαν να διώξουν και απειλούσαν την Ευρωπαία Εισαγγελέα και υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ που έκαναν ελέγχους. Ήξεραν πότε θα γίνουν οι έλεγχοι, παραποιούσαν στοιχεία και κάλυπταν με λάδωμα, ελλιπή δεδομένα. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει και πρέπει η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο».

Σημείωσε ακόμα ότι ο «ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη ανακοινώσει, από την αρχή της χρονιάς, έξι προτάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής για αγροτικό ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο. Για να υπάρχουν εργατικά χέρια στην ύπαιθρο, νέο κανονισμό ΕΛΓΑ, Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία θα μπορέσει να κρατήσει τους νέους στην ύπαιθρο και θα συνδέσει τις ενισχύσεις με την παραγωγικότητα. Και βέβαια για να ρυθμιστούν τα αγροτικά χρέη και για μια νέα συνεταιριστικότητα. Επίσης, για την ευλογιά έχουμε ανακοινώσει τις προτάσεις μας από την αρχή Σεπτεμβρίου, όπου περιλαμβάνεται η αποζημίωση εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι έχουν χάσει τα κοπάδια τους, μαζί με την αποζημίωση για ζωοτροφές και για την πλήρη αποκατάσταση ζωικού κεφαλαίου. Διότι πρέπει να δοθούν λεφτά για το ζωικό κεφάλαιο, ώστε να είναι ξανά παραγωγικά ελληνικά κοπάδια».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=zm_ue_KCyoM}