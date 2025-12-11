Ένταση, ειρωνεία και σουρεαλιστικοί διάλογοι στην κατάθεση του «Φραπέ» στην εξεταστική.

Επεισοδιακή είναι η συνεδρίαση με την κατάθεση του «Φραπέ» στην εξεταστική επιτροπή, καθώς ο Γιώργος Ξυλούρης μετά την αρχική επίκληση στο δικαίωμα της σιωπής, άρχισε να απαντά σταδιακά στους βουλευτές, μέλη της εξεταστικής επιτροπής, άλλοτε με ένταση, άλλοτε με ειρωνεία, δυναμιτίζοντας το κλίμα.

Η ένταση χτύπησε κόκκινο, όταν εξέτασε τον μάρτυρα επί 38 λεπτά η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ενδεικτικοί είναι οι παρακάτω διάλογοι:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τον κύριο Φλωρίδη τον γνωρίζατε; Γιατί τον επικαλεστήκατε στους διαλόγους…

Γιώργος Ξυλούρης: Ούτε τον γνωρίζω, ούτε επικαλέστηκα τέτοιες συνομιλίες. Δεν είναι δικά μου αυτά που διαβάζετε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Απαντήστε. Δεν φοβάμαι. Εκφοβίζετε τους πάντες. Μην με κοιτάτε άγρια!

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Απαντήστε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σταματήστε να τον εμψυχώνετε. Τι ντροπή. Οι διάλογοι δείχνουν την απώτατη λειτουργία μαφίας. Πώς θα ξεκ#$%λώνατε την Παπανδρέου. Απαντήστε.

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν απαντώ σε τέτοιες εκφράσεις. Δεν είναι δικές μου συνομιλίες.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχουμε 100 σελίδες συνομιλίες. Στη μια λέτε πως θα γ@@@@@@ε, στην άλλη πως θα ξ@@@@@@@ε. Σας έθιξαν οι εκφράσεις;

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν επιτρέπεται αυτή η έκφραση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι στις απομαγνητοφωνήσεις! Τον προστατεύετε! Τι υπάλληλος είστε!

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν με αγγίζουν αυτά που λέτε! Απαξιώ να απαντήσω.

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με την Παπανδρέου.

Η ένταση συνεχίστηκε όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για την Porsche, που όπως αποκάλυψε έχει ο γιος του.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από πού απέκτησε Porsche ο γιος σας;

Γιώργος Ξυλούρης: Κανονικά δηλωμένη είναι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πού τη βρήκε;

Γιώργος Ξυλούρης: Την αγόρασε, δεν την έκλεψε. Για ίντα;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πού τα βρήκε τα λεφτά;

Γιώργος Ξυλούρης: Λογίστρια είστε; Ελεύθερος επαγγελματίας είναι. Δεν ξερω με τι ασχολείται τώρα. Γιατί να μην έχει;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πού τα βρήκε τα χρήματα;

Γιώργος Ξυλούρης: Σοβαρά το λες; Γιατί να μην έχει;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ναι και να μιλάς στον πληθυντικό και να μην με απειλείς εμένα.

Γιώργος Ξυλούρης: Ψάξε τον γιο μου να ενημερωθείς. 25 χρονών κοπέλι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Άρα είναι στους αφορολόγητους του Μητσοτάκη! Τι επιχείρηση έχει; Απαντησε με τι ασχολείται και έχει Porsche! Και κυκλοφορεί στο χωριό…

Γιώργος Ξυλούρης: Την πήρε το ‘20, το ‘21.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μέσα στην πανδημία.

Γιώργος Ξυλούρης: Το 2019 την πήρε. 47 χιλιάδες την πήρε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από πού τα βρήκε;

Γιώργος Ξυλούρης: Τα βρήκε, δεν είναι άπορος. Πατέρας του είμαι!

Στο επίκεντρο της εξέτασης και η σχέση του με τη ΝΔ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ομερτά λέγεται στις μαφίες ο όρκος σιωπής.

Γιώργος Ξυλούρης: Να’ στε καλά που με ενημερώνετε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε κομματάρχης της ΝΔ κύριε;

Γιώργος Ξυλούρης: Όχι, καμία σχέση. Ψάξτε τα μητρώα. Ψάχνω να βρω πού θα βρεθώ τώρα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ειρωνείες όχι εδώ. Είμαι ειδική στα θέματα μαφιών. Στην Ιταλία σκότωναν εισαγγελείς. Γνωρίζατε τι ερευνά και ποιος. Από πού;

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν εγνώριζα εγώ τέτοια πράγματα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τα παλικάρια δεν αρνούνται αυτά που έχουν πει. Γιώργη, όπως σας φωνάζουν. Σας διαβάζω τι έχετε πει στις συνομιλίες της δικογραφίας. Για εξηγήστε ποιος σας είπε ότι σας ερευνά η ευρωπαία εισαγγελέας.

Γιώργος Ξυλούρης: Ασκώ το δικαίωμα σιωπής.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Παραδέχεστε πως εμπλέκεστε σε σχεδιο εξόντωσης εισαγγελικής λειτουργού…

Γιώργος Ξυλούρης: Ασκώ το δικαίωμα σιωπής. Δεν ήξερα τι ερευνούσε η εισαγγελέας, ούτε είναι δικιά μου η συνομιλία, ούτε θα απαντήσω σε κάτι που δεν γνωρίζω.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι αληθής η συνομιλία;

Γιώργος Ξυλούρης: Ασκώ το δικαίωμα της σιωπής. Δεν απαντώ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ποιος είναι ο δικηγόρος σας που σας συμβουλεύει με αυτό τον τρόπο;

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν θυμάμαι το όνομα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γνωρίζετε τους Μαγειρία και Σεμερτζίδου;

Γιώργος Ξυλούρης: Ποτέ.

Το παρατσούκλι μου είναι «Τζιτζής»

Από την κατάθεσή του προέκυψαν αρκετοί ακόμα σουρεαλιστικοί διάλογοι, όπως αυτός που είχε με τον Νάσο Ηλιόπουλο από την Νέα Αριστερά για το προσωνύμιο «Φραπές».

Γιώργος Ξυλούρης: Έχω όνομα, το «Φραπέ» αλλού.

Νάσος Ηλιόπουλος: Μην μου κλείνετε το μάτι.

Γιώργος Ξυλούρης: Ειμαι χριστιανός ορθόδοξος. Τα παρατσούκλια αλλού!

Νάσος Ηλιόπουλος: Δεν θα μου κλείνετε απειλητικά το μάτι. Συνεννοηθήκαμε;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Απειλεί και δεν του λέτε τίποτα!

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Ψυχραιμία.

Νάσος Ηλιόπουλος: Λέτε σε διάλογο της δικογραφίας πως εάν είχατε σκοτώσει την Τυχεροπούλου, θα είχατε δώσει ένα πενηντάρι σε δικηγόρους και τώρα θα ήσασταν έξω. Πώς κοστολογείτε την υπηρεσία;

Γιώργος Ξυλούρης: Κοιτάχτε το ποινικό μου μητρώο να δείτε εάν έχω τέτοιες ιστορίες…

Νάσος Ηλιόπουλος: Κάνατε έρευνα αγοράς; Ήταν φιλική τιμή;

Γιώργος Ξυλούρης: Απάντησα.

Νάσος Ηλιόπουλος: Με τον Μάκη Βορίδη βρεθήκατε;

Γιώργος Ξυλούρης: Ούτε βρεθήκαμε, ούτε με κωδικούς μιλήσαμε. Από όταν έφυγε από το υπουργείο δεν ξαναμιλήσαμε.

Νάσος Ηλιόπουλος: Τζόκερ παίξατε;

Γιώργος Ξυλούρης: Εγώ δεν παίζω Τζόκερ.

Νάσος Ηλιόπουλος: Θα μας πείτε πέντε αριθμούς;

Γιώργος Ξυλούρης: Και να τους είχα, θα τους έδινα σε σένα;

Λίγη ώρα αργότερα απαντώντας στην Ευαγγελία Λιακούλη, αποκάλυψε πως το πραγματικό του παρατσούκλι είναι «Τζιτζής».

Ευαγγελία Λιακούλη: Αληθεύει ότι σας λένε «Φραπέ» γιατί περιμένατε με φραπέ στο χέρι κάθε φορά που ερχόταν στην Κρήτη ένας υπουργός της ΝΔ;

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν ξέρω ποιος το έβγαλε. Ο Βελόπουλος το ξεκίνησε και το έπιασαν οι άλλοι που έκαναν καταγγελίες. Μην με υποτιμάτε, παρατσούκλι έχω, δεν έχω το “Φραπές”, το παρατσούκλι μου είναι «Τζιτζής»

Το θερμόμετρο ανέβηκε όταν ειρωνεύτηκε τον Νάσο Ηλιόπουλο.

Νάσος Ηλιόπουλος: Ποιος σας έφτιαξε το υπόμνημα; Ο νομικός δεν σας είπε ότι δεν μπορείτε να επικαλεστείτε το δικαίωμα της σιωπής εφόσον δεν είστε ύποπτος;

Γιώργος Ξυλούρης: Ένας ταξιτζής το έφτιαξε…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μπράβο κύριε Νικολακόπουλε!

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν θα απαντάτε με ειρωνικό τρόπο!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ανοίξτε το μικρόφωνο!

Γιώργος Ξυλούρης: Επικαλούμαι τον νόμο σιωπής. Το υπόμνημα το έφτιαξαν δικηγόροι.

Νάσος Ηλιόπουλος: Είστε ύποπτος; Συμφωνείτε με τον κύριο Λαζαρίδη;

Γιώργος Ξυλούρης: Ναι είμαι ύποπτος από τα ΜΜΕ και από εσάς!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τον επικροτεί ο Λαζαρίδης! Μπράβο παλικάρι!

Μακάριος Λαζαρίδης: Αυτά όχι σε εμένα κυρία Κωνσταντοπούλου! Αυτά στον Παναθηναϊκό!

Νάσος Ηλιόπουλος: Λέτε ότι είναι ψεύτικες οι συνομιλίες της δικογραφίας. Θα κινηθείτε νομικά κατά του κυρίου Στρατάκου που είπε ότι ισχύουν;

Γιώργος Ξυλούρης: Υπάρχει περιθώριο γι' αυτό.

Νάσος Ηλιόπουλος: Οι φωτογραφίες με Βορίδη, με Στρατάκη κτλ. είναι αληθινές;

Γιώργος Ξυλούρης: Αληθινές είναι.

Νάσος Ηλιόπουλος: Πώς τις βγάλατε;

Γιώργος Ξυλούρης: Δεν θυμάμαι πώς τις βγάλαμε, βγήκανε.

Η κουμπαριά, η Jaguar και ο πονόδοντος

Ο ίδιος παραδέχτηκε μιλώντας στην Ευαγγελία Λιακούλη πως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε παντρέψει τον αδερφό του, ενώ απάντησε και για την Jaguar που είχε στην κατοχή του, λέγοντας πως επρόκειτο για μοντέλο του ‘99, πως την αγόρασε «ένα χιλιάρικο», την «έφτιαξε» με 6.000 ευρώ, και την πούλησε για «παλιοσίδερα» στην Ιταλία.

Ερωτηθείς για ποιο λόγο δεν ήρθε στη Βουλή στα τέλη Νοεμβρίου, απάντησε ειρωνικά: «πονόδοντο είχα», ενώ επέμεινε πως «είμαι αθώος και θα αποδειχθεί. Με έχετε κατακρίνει και δικάσει εδώ και έξι μήνες. Με καταζητείτε και με δικάζετε κάθε μέρα».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασής του συνέχισε να αφήνει αιχμές για την Παρασκευή Τυχεροπούλου. «Δεν έχω καμία εμπλοκή και θα αποδειχθεί, πέρα από τα ιστορικά δικαιώματα», ανέφερε και υποστήριξε πως τηλεφώνησε στην Παρασκευή Τυχεροπούλου επειδή είχαν κανονίσει να συναντηθούν, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα ως «δερβέναγα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα: Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν

Σε άλλο σημείο σημειώθηκε ένταση μεταξύ του μάρτυρα και του Κώστα Μπάρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να παρεμβαίνει λέγοντας στη Μαρία Συρεγγέλα «σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν», τη ΝΔ να καταγγέλλει την πρόεδρο της Πλεύσης για σεξιστική επίθεση εις βάρος της αντιπροέδρου της επιτροπής και τον ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάζει επίσης.

Κώστας Μπάρκας: Στο μικρόφωνο να τα λέτε κύριε μάρτυρα! Δεν ακούω τι λέτε, τα λέτε μέσα από το μουστάκι σας!

Γιώργος Ξυλούρης: Ίντα να κάνω, θα κόψω το μουστάκι; Στα γηρατειά θα το κόψω;

Κώστας Μπάρκας: Δεν σας καταλαβαίνω. Δεν ξέρω κρητικά κύριε.

Γιώργος Ξυλούρης: Θα κάνω μετάφραση για να καταλαβαίνεις;

Μαρία Συρεγγέλα: Στον πληθυντικό παρακαλώ!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μην σκίσεις κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα, αντί να τον ανακαλέσετε στην τάξη. Σας μιλάει έτσι και εσείς τον χαϊδεύετε!

Μαρία Συρεγγέλα: Εάν θέλετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο, βγείτε έξω!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχει ολομέλεια ταυτοχρόνως! Αφήστε τα αυτά, αφήστε την κάλυψη, είστε εμπλεκόμενη!

Μαρία Συρεγγέλα: Είστε συκοφάντισσα.

Μακάριος Λαζαρίδης: Δεν υπάρχει μόνο σεξιστική επίθεση από άνδρα σε γυναίκα, αλλά και από γυναίκα σε γυναίκα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε αστείος!

Μακάριος Λαζαρίδης: Αστεία είσαι εσύ! Καταδικάζουμε τη σεξιστική επίθεση στην αντιπρόεδρο, σας είπε «σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν». Καλώ την αντιπολίτευση να το καταδικάσει.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καλύπτετε έναν κακοποιό!

Μακάριος Λαζαρίδης: Άθλια επίθεση από τη δήθεν ευαίσθητη κυρία Κωνσταντοπούλου. Και ο Κώστας Μπάρκας δεν το καταδίκασε!

Κώστας Μπάρκας: Καταδικάζουμε τη φράση που ειπώθηκε εναντίον σας. Τι άλλο θέλετε να πούμε;

Μακάριος Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη να καταδικάσει; Να τοποθετηθεί, αλλιώς ταυτίζονται μαζί της!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε που είστε εμπλεκόμενη και έρχεστε και καλύπτετε;

Μαρία Συρεγγέλα: Είστε η μεγαλύτερη συκοφάντισσα που έχει περάσει ποτέ από τη Βουλή.