Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε τη σύλληψη του «Φραπέ» για ψευδορκία.

Ροντέο η εξεταστική, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να καταγγέλλει πως ο Γιώργος Ξυλούρης («Φραπές») την απείλησε βγαίνοντας από την αίθουσα της επιτροπής ενώ έκανε διάλειμμα η συνεδρίαση.

«Ο κύριος αισθάνεται την ανεσάρα που του δώσατε να βγει από την πόρτα, να λέει “θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι, που θα με βάλει αυτή η φυλακή”», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία νωρίτερα είχε ζητήσει τη σύλληψη του μάρτυρα για το αδίκημα της ψευδορκίας.

Στον διάδρομο της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άρχισε να ρωτά τον «Φραπέ»: «Βγαίνοντας είπατε “θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι;”. Είπατε αυτό για εμένα; Με ακούτε; Σας ρωτάω», του είπε, χωρίς να παίρνει απάντηση από τον Γιώργο Ξυλούρη.

{https://www.youtube.com/shorts/nMF7605HFPo}