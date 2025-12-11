Μετά από 5,5 ώρες συνεδρίασης, και ενώ επί μήνες στο δημόσιο διάλογο αναφερόταν ως «Φραπές», ο Ξυλούρης θέλησε να ξεκαθαρίσει πως αυτό δεν είναι το προσωνύμιο με το οποίο είναι γνωστός στην Κρήτη.

«Τζιτζής» δηλώνει ο «Φραπές». Ο Γιώργος Ξυλούρης, ο αγροτοσυνδικαλιστής που έχει ταυτιστεί δημόσια με το προσωνύμιο «Φραπές», παρουσιάστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ήδη από την αρχή της συνεδρίασης επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, δηλώνοντας ότι βιώνει προσωπικό και δημόσιο εξευτελισμό

Μετά από 5,5 ώρες συνεδρίασης, και ενώ επί μήνες στο δημόσιο διάλογο αναφερόταν ως «Φραπές», ο Ξυλούρης θέλησε να ξεκαθαρίσει πως αυτό δεν είναι το παρατσούκλι με το οποίο είναι γνωστός στην Κρήτη. «Δεν με αποκαλεί κανείς “Φραπέ”. Έχω παρατσούκλι αλλά είναι άλλο», είπε απαντώντας στην Ευαγγελία Λιακούλη, για να προσθέσει: «είναι Τζιτζής».