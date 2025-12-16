Γιατί δεν θέλει τις επιλογές της Ευρωπαίας Εισαγγελέως η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης;

Το αποκάλυψε η Ιωάννα Μάνδρου στο «Βήμα» της περασμένης Κυριακής. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι ανανέωσε τις θητείες ελλήνων εντεταλμένων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και συγκεκριμένα της Πόπης Παπανδρέου αλλά και των Διονύση Μουζάκη και Χαρίκλειας Θάνου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπηρετούν επίσης ως έλληνες εντεταλμένοι (έτσι ονομάζονται) μεταξύ άλλων και οι Ευγενία Κυβέλου, Καλλιόπη Νταγιάντα και Ελένη Σίσκου, ενώ στα κεντρικά της Εισαγγελίας υπηρετεί ο Εισαγγελέας Νίκος Πασχάλης.

Η ηγεσία του Αρείου Πάγου φέρεται να δυσαρεστήθηκε τα μάλα από την κίνηση της Λάουρα Κοβέσι να ανανεώσει τη θητεία των τριών ελλήνων εντεταλμένων, θεωρώντας ότι αυτό είναι δική της αρμοδιότητα και σκέφτεται να προχωρήσει στην αντικατάσταση των τριών που ανανέωσε τη θητεία τους η Κοβέσι. Κάτι που έχει τη δυνατότητα να πράξει έως το καλοκαίρι!

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας έχει αναφερθεί δημοσίως στην άριστη δουλειά των ελλήνων εντεταλμένων, γεγονός που την οδήγησε στην ανανέωση της θητείας τους.

Έχει άλλη εκτίμηση η ηγεσία του Αρείου Πάγου και θέλει να τους αντικαταστήσει; Τη στιγμή μάλιστα που ερευνούνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα μείζονες «δικαστικο-πολιτικές» υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Τα ερωτήματα που προκύπτουν από τη στάση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου είναι πολύ μεγάλα και προφανώς θα μας απασχολήσουν πολύ στο μέλλον!