Μετά και την αυριανή μέρα με κλειστά σχολεία, οι μαθητές αδημονούν για τις 23 Δεκεμβρίου που μπαίνει «λουκέτο» για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Η σημερινή απεργία έδωσε σε πολλούς μαθητές την ευκαιρία να χάσουν μάθημα λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών τους στην κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ όμως το ημερολόγιο δίνει την ευκαιρία για μια μονοήμερη ανάπαυλα με κλειστά σχολεία για λίγους και τυχερούς μαθητές την Τετάρτη 17 Δεκέμβρη.

Eιδικότερα, αύριο, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, θα έχουμε σχολική αργία στην Αίγινα και τη Ζάκυνθο με όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων να παραμένουν κλειστά λόγω της γιορτής του Αγίου Διονυσίου, πολιούχου των δύο νησιών. Οι μαθητές θα επιστρέψουν στα μαθήματα την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου. Στα δύο νησιά θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με σημαιοστολισμό και φωταγώγηση δημοτικών και δημόσιων κτηρίων ενώ τα σχολεία καλούνται να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις.

Ποιο σχολείο θα είναι κλειστό στην Αττική

Παράλληλα, κλειστό θα παραμείνει το 4ο Νηπιαγωγείο Νέας Μάκρης Αττικής λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης της ΕΥΔΑΠ μπροστά από την είσοδο του σχολείου. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του οικείου Δημάρχου η αναστολή λειτουργίας αφορά μόνο το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο και αποφασίστηκε για λόγους ασφαλείας των μαθητών και του προσωπικού. Οι μαθητές θα επιστρέψουν κανονικά στα μαθήματα την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου.

Χριστούγεννα 2025: Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε επιστρέφουν στα θρανία οι μαθητές

Η αυριανή μέρα αποτελεί την τελευταία σχολική αργία του μήνα καθώς οι μαθητές μπαίνουν στην τελική ευθεία για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές που φέτος θα διαρκέσουν 16 μέρες. Σύμφωνα με το επίσημο προγραμματισμό από πλευράς Υπουργείου Παιδείας , τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ολοκληρώσουν τα μαθήματα για το 2025 την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, παραμονή Χριστουγέννων. Από εκείνη την ημέρα ξεκινά και η περίοδος της εορταστικής αργίας για όλες τις σχολικές βαθμίδες. Η επιστροφή στις τάξεις έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, καθώς η 6η Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανίων, αποτελεί επίσημη αργία. Έτσι, οι μαθητές θα έχουν στη διάθεσή τους σχεδόν δύο εβδομάδες ξεκούρασης και εορταστικής ατμόσφαιρας, πριν επιστρέψουν στη σχολική καθημερινότητα της νέας χρονιάς.

