Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία εισέρχεται σε μια νέα φάση.

Σε νέα ρυθμιστική παρέμβαση προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, εισάγοντας υποχρεωτικό ελάχιστο ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού στα νέα αυτοκίνητα που θα διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το συγκεκριμένο μέτρο εντάσσεται στη στρατηγική για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία εισέρχεται έτσι σε μια νέα φάση, καθώς οριστικοποιείται το κανονιστικό πλαίσιο που επηρεάζει άμεσα τον τρόπο σχεδίασης και παραγωγής των οχημάτων τα επόμενα χρόνια. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρύτερης πολιτικής της ΕΕ για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο βιομηχανικό μοντέλο, με αυξημένες απαιτήσεις ως προς τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών.

Βάσει της συμφωνίας, κάθε νέο αυτοκίνητο θα πρέπει να ενσωματώνει συγκεκριμένο ελάχιστο ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού, το οποίο θα αυξάνεται προοδευτικά. Σε αρχικό στάδιο προβλέπεται ένα ενδιάμεσο όριο λίγα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, ενώ σε βάθος δεκαετίας το ποσοστό αυτό αναμένεται να φτάσει το 25% του συνολικού πλαστικού που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ενός οχήματος. Παράλληλα, σημαντικό μέρος του υλικού θα πρέπει να προέρχεται από κλειστό κύκλο ανακύκλωσης, δηλαδή από αυτοκίνητα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους.

Η νέα ρύθμιση δεν περιορίζεται μόνο στους αριθμούς, αλλά επηρεάζει συνολικά τη φιλοσοφία σχεδιασμού των αυτοκινήτων. Οι κατασκευαστές καλούνται να αναπτύξουν λύσεις που διευκολύνουν την αποσυναρμολόγηση και την ανακύκλωση των εξαρτημάτων, ώστε τα υλικά να μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται με μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Αυτό συνεπάγεται αλλαγές στη δομή των οχημάτων, στην επιλογή υλικών και στις διαδικασίες παραγωγής, με στόχο τη μείωση αποβλήτων και απωλειών πρώτων υλών. Το πλαστικό, βασικό στοιχείο των σύγχρονων αυτοκινήτων – από το εσωτερικό και τα ταμπλό έως τμήματα του αμαξώματος και μηχανικά μέρη – βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης.

Την ίδια στιγμή, η εφαρμογή του μέτρου συνοδεύεται από προκλήσεις για τη βιομηχανία. Η διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων ανακυκλωμένου πλαστικού υψηλής ποιότητας, που να πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και αντοχής, παραμένει κρίσιμο ζητούμενο. Επιπλέον, εκπρόσωποι της αγοράς εκφράζουν ανησυχίες ότι το αυξημένο κόστος επεξεργασίας και πιστοποίησης των υλικών ενδέχεται να μετακυλιστεί στο τελικό κόστος των οχημάτων.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή για τον κλάδο. Η υποχρεωτική ενσωμάτωση ανακυκλωμένου πλαστικού αποτυπώνει τη μετάβαση της κυκλικής οικονομίας από τη θεωρία στην πράξη, επηρεάζοντας έναν από τους πλέον στρατηγικούς και ισχυρούς βιομηχανικούς τομείς της Ευρώπης.