Η Ρωσία είναι απίθανο να συμμετάσχει σε μια κατάπαυση του πυρός εφόσον η Ουκρανία εστιάσει σε «βραχυπρόθεσμες, μη βιώσιμες λύσεις» - κι όχι σε μια διευθέτηση που θα έχει διάρκεια.

Το Κρεμλίνο διευκρίνισε σήμερα πως μια εκεχειρία τα Χριστούγεννα, την οποία πρότεινε η Ουκρανία, θα εξαρτηθεί από το αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία ή όχι.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ιδέα που εξέφρασε τη Δευτέρα ο Ζελένσκι - περί μιας κατάπαυσης του πυρός, ιδιαίτερα για τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων - ο Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε χαρακτηριστικά:

«Η ερώτηση είναι τώρα κατά πόσον εμείς, όπως λέει ο πρόεδρος Τραμπ, θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή όχι».

Ο Πεσκόφ εξήγησε πως η Ρωσία δεν είναι πιθανόν να συμμετάσχει σε μια τέτοια κατάπαυση του πυρός αν η Ουκρανία εστιάσει σε «βραχυπρόθεσμες, μη βιώσιμες λύσεις» παρά σε μια διευθέτηση που θα έχει διάρκεια.

«Θέλουμε ειρήνη. Δεν θέλουμε μια εκεχειρία, η οποία θα δώσει στην Ουκρανία μία ανάπαυλα προκειμένου να ετοιμαστεί για συνέχιση του πολέμου», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Θέλουμε να σταματήσουμε αυτό τον πόλεμο, να επιτύχουμε τους στόχους μας, να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας, και να εγγυηθούμε ειρήνη στην Ευρώπη για το μέλλον. Αυτό είναι που θέλουμε».

Ο Πεσκόφ σημείωσε, παράλληλα, ότι η Μόσχα έχει δει μόνο δημοσιογραφικές αναφορές σχετικά με την κοινή δήλωση των ηγετών της ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο, αλλά δεν προτίθεται να απαντήσει σε αυτές.

«Δεν έχουμε δει κανένα κείμενο ακόμα. Όταν το δούμε, θα το αναλύσουμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση για το πώς αξιολογεί το Κρεμλίνο τη δήλωση των ηγετών της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται πως μετά τις συνομιλίες στο Βερολίνο, οι ηγέτες της ΕΕ εξέδωσαν κοινή δήλωση. Οι υπογράφοντες διεμήνυσαν ότι οι εγγυήσεις προς το Κίεβο θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δημιουργία πολυεθνικών δυνάμεων υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, στο πλαίσιο μιας «συμμαχίας των προθύμων» με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τη δήλωση, οι δυνάμεις αυτές θα μπορούσαν να συνδράμουν στην ανασυγκρότηση του ουκρανικού στρατού, διασφαλίζοντας τον έλεγχο του ουκρανικού εναέριου χώρου και της ναυτικής ασφάλειας μέσω επιχειρήσεων εντός της Ουκρανίας.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν ότι τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία. Ταυτόχρονα, δήλωσαν ότι οι αποφάσεις για εδαφικές παραχωρήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ουκρανικό λαό μόλις υπάρξουν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας.

Η δήλωση αναφέρει, τέλος, ότι ορισμένα ζητήματα θα πρέπει να διευκρινιστούν στα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων και ότι κάθε απόφαση θα πρέπει να διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και ενότητα της ευρω-ατλαντικής περιοχής, καθώς και τον ρόλο του ΝΑΤΟ στην παροχή αξιόπιστου αποτρεπτικού μέσου.