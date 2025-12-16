ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις στον ΟΠΕΚΑ - Οι ειδικότητες

Νέες μόνιμες προσλήψεις στον ΟΠΕΚΑ αναμένεται να δρομολογηθούν εντός του 2026, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού του φορέα από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι θέσεις θα καλυφθούν μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ, γεγονός που, όπως συμβαίνει παραδοσιακά, αυξάνει σημαντικά το ενδιαφέρον των υποψηφίων.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, το σχέδιο προβλέπει την προκήρυξη 19 μόνιμων θέσεων εργασίας, οι οποίες αφορούν διοικητικούς, τεχνικούς και υποστηρικτικούς κλάδους. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στο «πακέτο» περιλαμβάνονται και ειδικότητες κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής και σε αποφοίτους Λυκείου.

Το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων αφορά τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ωστόσο ανοίγουν και θέσεις για οδηγούς, καθώς και για προσωπικό πληροφορικής κατηγορίας ΔΕ.

Αναλυτικά, οι θέσεις που αναμένονται να προκηρυχθούν είναι:

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού: 15 θέσεις

ΔΕ Οδηγών: 1 θέση

ΔΕ Πληροφορικής (Προσωπικού Η/Υ): 3 θέσεις

Οι συγκεκριμένες προκηρύξεις εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσουν υψηλή συμμετοχή, καθώς πρόκειται για μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ξεκινήσουν έγκαιρα την προετοιμασία τους, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις επίσημες ανακοινώσεις.