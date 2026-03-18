Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε στηθεί μπροστά στις κάμερες για να κάνει δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες για το επεισόδιο που είχε προηγηθεί. Εκείνη την ώρα έτυχε να βγαίνει από το κτίριο της Βουλής ο Μάκης Βορίδης, με τους δύο να «κερνούν» ο ένας τον άλλο από ένα «φαρμάκι».

«Μισό λεπτό να περάσουν οι αθώοι», σχολίασε ειρωνικά ο Ζωή Κωνσταντιπούλου βλέποντας τον βουλευτή της ΝΔ. «Μισό λεπτό να αποφύγουμε τους…εισαγγελείς», απάντησε σε εξίσου σκωπτικό τόνο ο Μάκης Βορίδης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο Μάκης Βορίδης είχε δεχθεί τη δημόσια στήριξη από τον Άδωνι Γεωργιάδη. Απαντώντας στην Ολομέλεια στον Χρήστο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για το εάν είναι με τον Μάκη Βορίδη ή με τον Γρηγόρη Βάρρα για τα όσα είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Υγείας ήταν ξεκάθαρος: «Μάκη, με έχεις κάνει περήφανο με τη στάση σου. Μετά από όσα έχεις περάσει, η απάντηση είναι ότι προφανώς και είμαστε με τον Μάκη Βορίδη».

