Ήταν ένα πρωινό Σαββάτου, κάπου γύρω στο 1968, και η μητέρα μου είχε μόλις πει τις πέντε λέξεις που καθόρισαν την παιδική μου ηλικία: «Βγες έξω. Να είσαι πίσω για το δείπνο». Αυτό ήταν όλο. Χωρίς πρόγραμμα. Χωρίς επίβλεψη. Χωρίς σχέδιο. Ήμουν το μεσαίο παιδί από πέντε σε μια εργατική οικογένεια στο Οχάιο, και ο πατέρας μου δούλευε διπλοβάρδιες στο εργοστάσιο, οπότε δεν υπήρχε ακριβώς περίσσεια προσοχής από ενήλικες. Περιπλανιόμασταν στη γειτονιά σε ομάδες, σκαρφαλώναμε σε δέντρα που δεν είχαμε καμία δουλειά να σκαρφαλώνουμε, λύναμε τις διαφωνίες με πέτρα-ψαλίδι-χαρτί και επιστρέφαμε σπίτι με γδαρμένα γόνατα και νύχια γεμάτα χώμα. Κανείς δεν το αποκαλούσε «χτίσιμο χαρακτήρα». Ήταν απλώς το πώς έμοιαζε το να είσαι παιδί.

Όμως να το θέμα. Οι ψυχολόγοι τώρα λένε ότι εκείνες οι ώρες χωρίς επίβλεψη, χωρίς δομή, μπορεί να ήταν ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μας έδωσαν ποτέ οι γονείς μας, ακόμη κι αν δεν το εννοούσαν έτσι. Εκείνη η γενιά παιδιών που μεγάλωσε στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, αφημένη να τα βγάλει πέρα μόνη της, ανέπτυξε ένα είδος συναισθηματικής ανθεκτικότητας που τα σημερινά παιδιά δυσκολεύονται να χτίσουν. Και η έρευνα πίσω από αυτό είναι αρκετά πειστική.

Τι μας λέει η έρευνα

Το 2023, μια ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τον ψυχολόγο Peter Gray στο Boston College δημοσίευσε μια εργασία στο The Journal of Pediatrics που συγκέντρωσε δεκαετίες στοιχείων πάνω σε αυτό ακριβώς το θέμα. Το συμπέρασμά τους; Η σταθερή μείωση της ανεξάρτητης δραστηριότητας των παιδιών από τη δεκαετία του 1960 αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην καλά τεκμηριωμένη αύξηση των ψυχικών διαταραχών στους νέους.

Δεν μιλάμε καν για μια μικρή αύξηση. Τα ποσοστά άγχους, κατάθλιψης και ακόμη και αυτοκτονιών μεταξύ των νέων έχουν αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες. Και όπως επισημαίνουν ο Gray και οι συνεργάτες του, αυτή η αύξηση δεν συσχετίζεται με πολέμους, οικονομικές υφέσεις ή παγκόσμιες κρίσεις. Αντανακλά κάτι εντελώς διαφορετικό: την εξαφάνιση του ελεύθερου, ανεπιτήρητου παιχνιδιού.

Σκεφτείτε το για μια στιγμή. Η γενιά που μεγάλωσε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και των κοινωνικών αναταραχών της δεκαετίας του 1960 είχε στην πραγματικότητα καλύτερα αποτελέσματα ψυχικής υγείας από τα παιδιά που μεγαλώνουν σήμερα σε συνθήκες σχετικής σταθερότητας. Είναι μια σκέψη που προβληματίζει, έτσι δεν είναι;

Η βασική ιδέα από το έργο του Gray είναι ότι η ανεξάρτητη δραστηριότητα, εκείνη όπου τα παιδιά κατευθύνουν το δικό τους παιχνίδι, λύνουν τα δικά τους προβλήματα και διαχειρίζονται τις δικές τους κοινωνικές συγκρούσεις, χτίζει αυτό που οι ψυχολόγοι ονομάζουν «εσωτερικό τόπο ελέγχου». Με απλά λόγια, πιστεύεις ότι μπορείς να επηρεάσεις ό,τι σου συμβαίνει. Και οι άνθρωποι με ισχυρό εσωτερική προσωπικότητα είναι λιγότερο επιρρεπείς στο άγχος και την κατάθλιψη.

Γιατί ο ανεπιτήρητος χρόνος είχε τόσο μεγάλη σημασία

Τι κρύβονταν λοιπόν σε εκείνα τα άνευ ελέγχου ανέμελα απογεύματα που έκανε τη διαφορά; Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος στο να αφαιρούμε κάθε εμπόδιο από τον δρόμο ενός παιδιού. Και η έρευνα το επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με την έρευνα του Peter Gray που δημοσιεύτηκε στο Psychology Today, το ελεύθερο παιχνίδι λειτουργεί ως ο βασικός τρόπος με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους, να διαπραγματεύονται με συνομηλίκους και να αντιμετωπίζουν τον φόβο και την αποτυχία. Δεν είναι κάτι που μπορείς να διδάξεις σε μια τάξη ή να αναπαράγεις σε ένα δομημένο απογευματινό πρόγραμμα.

Όταν σκέφτομαι τη δική μου παιδική ηλικία, το βλέπω καθαρά. Είχαμε ένα ρυάκι περίπου μισό μίλι από το σπίτι μας και εγώ με τα αδέλφια μου περνούσαμε ολόκληρα απογεύματα εκεί, χτίζοντας φράγματα από πέτρες και ξύλα, πιάνοντας καραβίδες, διαφωνώντας για το ποιανού ήταν η σειρά για το καλό σημείο ψαρέματος. Δεν υπήρχε κανένας ενήλικας να διαιτητεύει αυτές τις διαφωνίες. Έπρεπε να τα βρούμε μόνοι μας αλλιώς το παιχνίδι τελείωνε και όλοι γυρνούσαν σπίτι. Αυτή η κοινωνική διαπραγμάτευση, όσο χαοτική κι αν ήταν, μας δίδαξε κάτι που κανένα βιβλίο ανατροφής δεν θα μπορούσε.

Αντιμετωπίζαμε επίσης τον κίνδυνο. Σκαρφαλώναμε σε σημεία που πιθανότατα ήταν πολύ ψηλά. Κατεβαίναμε με τα ποδήλατα πολύ γρήγορα από λόφους. Και ναι, μερικές φορές χτυπούσαμε. Αλλά κάθε φορά που σηκωνόμασταν, τινάζαμε τη σκόνη και συνεχίζαμε, κάτι σημαντικό «χαρασσόταν» στον εγκέφαλό μας, η κατανόηση ότι η δυσφορία είναι προσωρινή και μπορεί να ξεπεραστεί. Αυτό είναι που οι ψυχολόγοι αποκαλούν «αντοχή στη δυσφορία» και αποδεικνύεται ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες μακροπρόθεσμης ψυχικής υγείας.

Αν το ανεπιτήρητο παιχνίδι ήταν τόσο ωφέλιμο, γιατί σταματήσαμε να το επιτρέπουμε;

Δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Σύμφωνα με αναφορές ερευνών, από τη δεκαετία του 1980 οι αντιλήψεις για την παιδική ηλικία άρχισαν να αλλάζουν. Τα μέσα ενημέρωσης προέβαλαν περιστατικά απαγωγών παιδιών, παρότι ήταν σπάνια, δημιουργώντας φόβο στους γονείς. Οι συμβουλές ανατροφής άρχισαν να δίνουν έμφαση στην επίβλεψη αντί για την ανεξαρτησία. Μέχρι τη δεκαετία του 1990, το να αφήνεις ένα οκτάχρονο να πάει μόνο του στο σχολείο θεωρούνταν πλέον αμέλεια. Τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα. Το 1971 περίπου το 80% των μαθητών δημοτικού στις ΗΠΑ πήγαινε μόνο του στο σχολείο. Μέχρι το 1990 το ποσοστό είχε πέσει στο 9%. Σήμερα, σχεδόν δεν συμβαίνει καθόλου.

Και δεν ήταν μόνο αυτό. Τα διαλείμματα μειώθηκαν. Το ελεύθερο παιχνίδι αντικαταστάθηκε από οργανωμένες δραστηριότητες. Οι γονείς άρχισαν να γεμίζουν κάθε ώρα της ημέρας των παιδιών με μαθήματα και δραστηριότητες. Όλα με καλή πρόθεση. Όμως το αποτέλεσμα ήταν ότι τα παιδιά έχασαν τις εμπειρίες που έχτιζαν την ανθεκτικότητά τους.

Ο ρόλος της υπερπροστασίας

Έρευνες δείχνουν ότι η υπερβολικά ελεγκτική ανατροφή συνδέεται αρνητικά με την ικανότητα των παιδιών να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους και να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους. Με απλά λόγια, όταν προστατεύουμε υπερβολικά τα παιδιά, υπονομεύουμε την ανάπτυξή τους.

Το «παιδί της οθόνης» επιδείνωσε την κατάσταση

Αν η μείωση του ελεύθερου παιχνιδιού ήταν το πρώτο πλήγμα, τα smartphones ήταν το δεύτερο. Η παιδική ηλικία άλλαξε ριζικά μεταξύ 2010 και 2015. Το παιχνίδι αντικαταστάθηκε από τις οθόνες. Και τα παιδιά, που ήδη είχαν χάσει την ανεξαρτησία τους, μετακινήθηκαν σε έναν ψηφιακό κόσμο με διαφορετικούς κινδύνους. Τα δεδομένα δείχνουν αύξηση της κατάθλιψης, του άγχους και της αυτοτραυματικής συμπεριφοράς στους εφήβους την ίδια περίοδο.

Δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Αλλά μπορούμε να κρατήσουμε το βασικό μάθημα:

Τα παιδιά χρειάζονται ανεξαρτησία, ελεύθερο χρόνο, ευκαιρίες να αποτύχουν και χώρο να λύσουν μόνα τους προβλήματα

Η γενιά που μεγάλωσε με ελευθερία δεν ήξερε ότι «χτίζει» ανθεκτικότητα. Απλώς ζούσε. Σήμερα όμως γνωρίζουμε ότι αυτή η ελευθερία ήταν ίσως το πιο ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη ψυχικής δύναμης. Και ίσως το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά είναι απλό. Να τους δώσουμε χώρο να δοκιμάσουν, να αποτύχουν και να σταθούν στα πόδια τους.

Πηγή: geediting.com