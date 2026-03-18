Η νέα ρύθμιση προβλέπει τη δυνατότητα συναποθήκευσης των προϊόντων με βιομηχανοποιημένα καπνά, υπό αυστηρούς όρους και κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων τελωνειακών αρχών

Σε τροποποίηση του πλαισίου που διέπει την παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση συγκεκριμένων καπνικών προϊόντων προχώρησαν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση επικαιροποιεί το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο του 2017, ενσωματώνοντας νέες διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής ώστε να περιλαμβάνει επιπλέον κατηγορίες προϊόντων καπνού. Παράλληλα, καθορίζονται εκ νέου οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραγωγή, την κατοχή, την εισαγωγή και εξαγωγή, καθώς και τη διακίνηση των προϊόντων αυτών από εγκεκριμένους αποθηκευτές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο καθεστώς φορολογικής αποθήκης, καθώς προβλέπεται ότι τα εν λόγω προϊόντα τελούν υπό αναστολή καταβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ για όσο διάστημα παραμένουν σε αυτή. Η διάρκεια παραμονής δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθενται ζητήματα δημόσιου συμφέροντος ή υγείας.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα συναποθήκευσης των προϊόντων με βιομηχανοποιημένα καπνά, υπό αυστηρούς όρους και κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων τελωνειακών αρχών, ενώ καθιερώνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους εγκεκριμένους αποθηκευτές, όπως η τήρηση διακριτής λογιστικής παρακολούθησης και η σαφής διάκριση των προϊόντων εντός των αποθηκών.

Παράλληλα, εισάγονται λεπτομερείς διαδικασίες για τη διακίνηση των προϊόντων, τόσο εντός της χώρας όσο και ενδοκοινοτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου, καθώς και αυστηρότερο πλαίσιο εγγυήσεων για την κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων.

Ο φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός κατά τη θέση των προϊόντων σε ανάλωση, ενώ ταυτόχρονα βεβαιώνεται και ο αναλογών ΦΠΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση παραβάσεων, προβλέπεται η άμεση επιβολή και είσπραξη των σχετικών επιβαρύνσεων, καθώς και η ενεργοποίηση των προβλεπόμενων κυρώσεων.