Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοιχτής κληρωτίδας για τις μόνιμες προσλήψεις στη δημοτική αστυνομία.

Προκειμένου το ΑΣΕΠ να προβεί, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2024, στην έκδοση των αναμορφωμένων οριστικών πινάκων κατάταξης, απορριπτέων και διοριστέων των υποψηφίων, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία γνωστοποιεί ότι θα ενεργοποιήσει την ηλεκτρονική εφαρμογή λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του ν. 5149/2024 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/25.10.2024), μεταξύ όλων των υποψηφίων, με σκοπό την αποφυγή κληρώσεων μεταξύ των ισοβαθμούντων και την επιτάχυνση στον χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων της ανωτέρω προκήρυξης.

Στους πίνακες κατάταξης που θα αναρτηθούν, θα εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες θα προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Η ενεργοποίηση της εν λόγω εφαρμογής για τους υποψηφίους, θα διενεργηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη, στο κατάστημα του ΑΣΕΠ και ώρα 14:00 παρουσία της Προέδρου της ΚΕΔ των άρθρων 28-30 του ν. 4765/2021.