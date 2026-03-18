Σημαντική ενίσχυση της θέσης της στην παγκόσμια κατάταξη βιωσιμότητας κατέγραψε η ΔΕΗ, λαμβάνοντας νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση Corporate Sustainability Assessment (CSA) της S&P Global για το 2025.

Η βαθμολογία του Ομίλου ανήλθε στις 50 μονάδες, έναντι 42 το 2024 και 25 το 2023, ξεπερνώντας τον μέσο όρο του ενεργειακού κλάδου, ενώ η επίδοση στα κριτήρια ESG διαμορφώθηκε στις 51 μονάδες από 44 την προηγούμενη χρονιά. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της εταιρείας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενσωμάτωση σχετικών πρακτικών στη λειτουργία της.

Η βελτιωμένη αξιολόγηση αποδίδεται κυρίως στις επιδόσεις της ΔΕΗ σε περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η διαχείριση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η κατανάλωση ενέργειας, καθώς και η διαχείριση υδάτινων πόρων και αποβλήτων. Παράλληλα, θετικά αξιολογήθηκαν οι πολιτικές της σε κοινωνικούς τομείς, όπως η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, η διαφορετικότητα και οι σχέσεις με τοπικές κοινωνίες και προμηθευτές, καθώς και σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, με έμφαση στην επιχειρηματική ηθική, τη διαχείριση κινδύνων και την κυβερνοασφάλεια.

Η αξιολόγηση CSA της S&P Global θεωρείται μία από τις πλέον αξιόπιστες διεθνώς, καθώς εξετάζει τη σύνδεση της βιωσιμότητας με τη στρατηγική και το επιχειρηματικό μοντέλο των εταιρειών, αποτελώντας βασικό εργαλείο για επενδυτές που ενσωματώνουν κριτήρια ESG στις αποφάσεις τους.

Στην περίπτωση της ΔΕΗ, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στη συμμετοχή της σε διεθνείς πρωτοβουλίες όπως το Science Based Targets Initiative (SBTi) και το Science Based Targets Network (SBTN), καθώς και στην ανάπτυξη νέων βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, Αχιλλέας Ιωακειμίδης, υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση αντανακλά την πρόοδο της ΔΕΗ στην ενσωμάτση των αρχών βιωσιμότητας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της και τη διαφάνεια σε κρίσιμα ζητήματα, στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού της σε έναν σύγχρονο ενεργειακό και τεχνολογικό όμιλο.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού με αιχμή τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση. Στο επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2026–2028, δίνεται έμφαση στην επιτάχυνση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και σύγχρονες υποδομές, με παράλληλη αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών.

Κεντρικός στόχος παραμένει η πλήρης απολιγνιτοποίηση έως το 2026, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος. Παράλληλα, η ΔΕΗ επενδύει στον εκσυγχρονισμό των δικτύων και στην ανάπτυξη νέων ενεργειακών λύσεων, επιδιώκοντας τη δημιουργία αξίας για την οικονομία και την κοινωνία, σε ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.