Στήριξη Τσίπρα στα αιτήματα των αγροτών.

Μια έκπληξη επιφύλαξε από την Πάτρα, ο Αλέξης Τσίπρας, που στηρίζει τον αγώνα τον αγροτών χωρίς «ναι μεν, αλλά», ζητώντας από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην καταβολή των χρημάτων που οφείλει προς τους αγρότες.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία αντιπροσωπείας αγροτών, με τον κτηνοτρόφο Αποστόλη Νεμουτιάνο να ανεβαίνει στο βήμα και να μιλά για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Η παρέμβασή του καταχειροκροτήθηκε από το κατάμεστο Royal, ενώ ευχαρίστησε τον πρώην πρωθυπουργό για τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή του αγροτικού κόσμου.

Α.Γ.