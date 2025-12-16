«Βλέπουμε φλερτ με μια ''Ιθάκη'' μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της» είπε μεταξύ άλλων ο Κ.Μητσοτάκης.

Αιχμηρά «καρφιά» προς τους Αντώνη Σαμαρά, Κώστα Καραμανλή και Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή.

«Βλέπουμε φλερτ με μια ''Ιθάκη'' μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της: τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά – παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και θετικές αντιπροτάσεις - H πολιτική απαξιώνεται και ο πολίτης απογοητεύεται», ήταν το σκπωτικό σχόλιο του πρωθυπουργού για την κριτική που δέχεται από τους πρώην «γαλάζιους» πρωθυπουργούς αλλά και για τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά με φόντο τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

«Απέναντι στα παραπάνω, η μόνη επιλογή μας είναι η πολιτική της προόδου - Ο Προϋπολογισμός είναι ένα Σχέδιο ευθύνης, συνέπειας και προοπτικής - κοινωνικής φροντίδας και αναπτυξιακού προσανατολισμού - Μία γέφυρα προς την Ελλάδα του 2027, με ορίζοντα το 2030 και ένα κάλεσμα προς όλους να συστρατευτούμε», συνέχισε με νόημα.

Το κάλεσμα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ο πρωθυπουργός άσκησε δριμεία κριτική στην αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της μηδενισμό στις θετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε κρίσιμα ζητήματα. Μάλιστα αναφερόμενος στο Μετρό Θεσσαλονίκης, κάλεσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να πάνε μαζί μια βόλτα όταν ολοκληρωθεί ο σταθμός της Καλαμαριάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σήκωσε το γάντι και απάντησε στον πρωθυπουργό: «Αν έρθετε στην εξεταστική θα έρθω και στο Μετρό».