Πάνω από 66 θυγατρικοί σταθμοί αρνούνται να μεταδώσουν το late night show του Τζίμι Κίμελ και ο Τραμπ πανηγυρίζει.

Το τηλεοπτικό μέλλον του Τζίμι Κίμελ κρέμεται από μια κλωστή καθώς το ABC ανέστειλε την βραδινή του εκπομπή μετά τα σχόλια του παρουσιαστή για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, αφήνοντας την μητρική εταιρεία του δικτύου να αποφασίσει αν η υποστήριξή της αξίζει το ρίσκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει και η ελευθερία του λόγου μπαίνει στον «πάγο».

Ο σάλος που έχει προκαλέσει η αναστολή του σόου του Τζίμι Κίμελ και όχι η ακύρωση, όπως - για μία ακόα φορά ψευδώς διαδίδει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσαν σωρεία αντιδράσεων. Μια από τις πιο ηχηρές ήταν και το Μπαράκ Ομπάμα ο οποίος έγραψε σε ανάρτησή του πως «Μετά από χρόνια παραπόνων για την κουλτούρα του cancel, η σημερινή κυβέρνηση την έχει οδηγήσει σε ένα νέο και επικίνδυνο επίπεδο, απειλώντας συστηματικά με ρυθμιστικά μέτρα κατά των εταιρειών MME, εκτός εάν φιμώσουν ή απολύσουν δημοσιογράφους και σχολιαστές που δεν της αρέσουν».

{https://twitter.com/BarackObama/status/1968679167286763678}

Δύο ακόμα εταιρείες που λειτουργούν δεκάδες σταθμούς του ABC τάχθηκαν κατά του Κίμελ και επευφημούνται από μια ρυθμιστική αρχή της κυβέρνησης Τραμπ που μπορεί να δυσκολέψει τη ζωή του ιδιοκτήτη του ABC, της Walt Disney Co. Ωστόσο, οι υποστηρικτές της ελευθερίας του λόγου λένε ότι είναι καιρός η εταιρεία να πάρει θέση.

Ο Τζίμι Κίμελ έκανε αρκετές παρατηρήσεις στην εκπομπή του τη Δευτέρα και την Τρίτη σχετικά με την αντίδραση στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνοντας ότι πολλοί υποστηρικτές του Τραμπ προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον θάνατο του.

«Η συμμορία MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από αυτούς και κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει πολιτικούς πόντους από αυτό», είπε ο Κίμελ.

{https://www.youtube.com/watch?v=-j3YdxNSzTk}

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, δήλωσε ότι ο Κίμελ φαίνεται να καταβάλλει σκόπιμη προσπάθεια να παραπλανήσει το κοινό ότι ο άνδρας που κατηγορείται για τον θανάσιμο πυροβολισμό ήταν δεξιός υποστηρικτής του Τραμπ. Οι αρχές λένε ότι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον μεγάλωσε σε ένα συντηρητικό σπίτι στη νότια Γιούτα, αλλά ήταν μπλεγμένος στην «αριστερή ιδεολογία».

Ο Κίμελ δεν έχει σχολιάσει το κόψιμο της εκπομπής του. Οι υποστηρικτές του λένε ότι ο Καρ παρερμήνευσε αυτά που είπε ο κωμικός παρουσιαστής και ότι πουθενά δεν υπαινίχθηκε συγκεκριμένα ότι ο Ρόμπινσον ήταν συντηρητικός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανοιχτά δεινός επικριτής του, είπε ότι ο Κίμελ είχε κακή τηλεθέαση και θα έπρεπε να είχε απολυθεί εδώ και πολύ καιρό. «Οπότε, ξέρετε, θα μπορούσατε να το χαρακτηρίσετε αυτό ως ελευθερία λόγου ή όχι. Απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου», δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη από την Βρετανία.

Αργότερα, επιστρέφοντας στις ΗΠΑ με το Air Force One, είπε ότι οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάκλησης των αδειών μετάδοσης για δίκτυα που «μου δίνουν μόνο κακή δημοσιότητα».

Πάνω από 60 θυγατρικές αρνούνται να μεταδώσουν

Το ABC, το οποίο μεταδίδει το «Jimmy Kimmel Live!» από το 2003, ανακοίνωσε την αναστολή του σόου την Τετάρτη λίγο αφότου η Nexstar Communications Group δήλωσε ότι οι σταθμοί της δεν θα προβάλλουν τον Κίμελ επειδή τα σχόλιά του για τον Κέρκ ήταν «προσβλητικά και αναίσθητα». Η Nexstar διαχειρίζεται 28 θυγατρικές του ABC.

Η Sinclair Broadcast Group επίσης δήλωσε ότι ούτε αυτή θα μεταδώσει την εκπομπή. Η εταιρεία κάλεσε την Κίμελ να ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια του Κερκ και να κάνει μια «ουσιαστική προσωπική δωρεά» στην πολιτική οργάνωση του, Turning Point USA. Η Sinclair πρόσθεσε ότι οι 38 σταθμοί του ABC θα μεταδώσουν έναν φόρο τιμής στον Κερκ την Παρασκευή στην ώρα του Τζίμι Κίμελ.

Οι θυγατρικοί σταθμοί και στο παρελθόν κατά καιρούς είχαν παραπονεθεί για ορισμένες εκπομπές του δικτύου και μάλιστα αρνούνταν να τις μεταδώσουν. Αυτό που αλλάζει στην παρούσα περίπτωση ωστόσο είναι ότι τόσοι πολλοί σταθμοί συνεργάζονται για να ασκήσουν πίεση ταυτόχρονα, δήλωσε ο Robert Thompson, ιδρυτικός διευθυντής του Κέντρου Bleier για την Τηλεόραση και τον Λαϊκό Πολιτισμό στο Πανεπιστήμιο Syracuse.

Η άρνηση 66 σταθμών να μεταδώσουν ένα πρόγραμμα αποτελεί σημαντικό οικονομικό πλήγμα. Περίπου 230 σταθμοί σε όλη τη χώρα μεταδίδουν προγράμματα του ABC. Το δίκτυο κατέχει και λειτουργεί οκτώ από τους μεγαλύτερους σταθμούς, σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Σικάγο και το Χιούστον. Σε μια εμφάνιση στο CNBC την Πέμπτη, ο Καρ από την πλευρά του επαίνεσε τις κινήσεις των Nexstar και Sinclair. Σημειώνεται ωστόσο ότι ενώ η FCC δεν έχει επίσημη εξουσία επί των εθνικών δικτύων, έχει την εξουσία να αναστείλει τις άδειες μεμονωμένων σταθμών στις τοπικές αγορές.

Οι εκκρεμείς επιχειρηματικές συμφωνίες

Ωστόσο τόσο η Disney όσο και η Nexstar έχουν μπροστά τους δουλειές με την FCC. Η Disney επιδιώκει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών για την εξαγορά του NFL Network από το ESPN, και η Nexstar χρειάζεται την ευλογία της κυβέρνησης Τραμπ για να ολοκληρώσει την αγορά της Tegna, η οποία ανταγωνίζεται την εκπομπή, έναντι 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Και για τις δύο εταιρείες, η επιστροφή του Τζίμι Κίμελ μετά από την αναστολή της εκπομπής του θα ενείχε τον κίνδυνο να εξοργίσει τον Τραμπ, ο οποίος έχει ήδη ισχυριστεί ανακριβώς ότι η εκπομπή έχει ακυρωθεί.

Η Disney συμφώνησε τον Δεκέμβριο να καταβάλει 15 εκατομμύρια δολάρια στην προεδρική βιβλιοθήκη του Τραμπ για να διευθετήσει την αγωγή του κατά του ABC News. Στη συνέχεια, η Paramount, μητρική εταιρεία του CBS News, πλήρωσε 16 εκατομμύρια δολάρια για να ακυρώσει την αγωγή του Τραμπ κατά της εκπομπής «60 Minutes».

Λίγο μετά τον διακανονισμό για το «60 Minutes», η FCC ενέκρινε τη συγχώνευση της Paramount με την Skydance Media. Επίσης, τον Ιούλιο, το CBS ανακοίνωσε ότι η εκπομπή του κωμικού Στίβεν Κόλμπερτ θα ακυρωθεί στο τέλος της επόμενης σεζόν για οικονομικούς λόγους, μια εξήγηση που άφησε υπόνοιες ότι υπήρξε πολιτική σκιά.

Ο Κόλμπερτ και ο Κίμελ είναι οι δύο πιο σκληροί τηλεοπτικοί επικριτές του Τραμπ.

Σε συνέντευξη στο Variety το περασμένο καλοκαίρι, ο Τζίμι Κίμελ ρωτήθηκε αν ανησυχούσε πως η κυβέρνηση Τραμπ θα στόχευε στους κωμικούς, όπως κάνει και με δημοσιογράφους.

«Θα έπρεπε να είσαι αφελής για να μην ανησυχείς λίγο», είπε. «Αλλά αυτό δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που κάνεις». Αν οι κωμικοί στοχοποιούνταν, ο Κίμελ ελπίζει ότι «ακόμα και οι συνάδελφοί μου στη δεξιά θα υποστηρίξουν το δικαίωμά μου να λέω ό,τι θέλω».

Με πληροφορίες του AP