To βίντεο των δύο δημοφιλών ράπερ, ήδη έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές στο YouTube.

Κυκλοφόρησε το μουσικό βίντεο για το νέο τραγούδι «Capo Dei Capi» των ΛΕΞ και Light. Το βίντεο έκανε πρεμιέρα στο YouTube πριν από λίγη ώρα, συγκεντρώνοντας ήδη χιλιάδες προβολές.



Αξίζει να σημειωθεί ότι τη σκηνοθεσία του κινηματογραφικής αισθητική βιντεοκλίπ, υπογράφει ο βραβευμένος Βασίλης Κεκάτος. Στο βίντεο συμμετέχει ένα πολυπληθές καστ ηθοποιών:



Νικολάκης Ζεγινόγλου, Ναταλία Σουίφτ, Εύα Σαμιώτη, «Ίοκο» Κωτίδης, Εμμανουέλ Ελοζιέουβα, Ανδριάνα Σαράντη, Μάρα Βλαχοπούλου, Σοφία Κωσταρά, Ερρίκος Ράλλης, Λευτέρης Θωδάς, Ελένη Μενεξή, Ζουστίν Αρβανίτη, Άννα Γρηγοροπούλου, Δάφνη Δοδοπούλου, Εύα Σταματίου, Γιάννης Χρονόπουλος, Σέμι Σελάνι, Τιάνα Ντριμέρη, Γιάννης Γκουμαγιάς, Αουρέλ Τζιοπαλάι, Κατερίνα Λατιφαΐ, Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, Κωστής Πανδής, Φίλιππος Δρέλλας, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Πασχάλης Γκακούδης, Δημήτρης Λάσκαρης, Φράρος Σαράντος, Ελένη Παπαϊωάννου, Βασίλειος Γλύνης, Σωτήρης Χιώλος, Μαριλένα Καλιτσάκη, Γιάννης Παπαζαχαρίου, Άαρον Ράπαϊ, Μαρία Παπαϊωάννου, Μύρτων Κάτσιου, Χρήστος Ρικέτας, Λάμπης Ισμαΐλης, Γιάννης Γκέρτσος, Γιάννης Ηλιόπουλος, Δημήτρης Δεληγιάννης, Σταμάτης Κιότου, Μέγκαν Αβαγιάννου, Σωτήρης Βαγιανάκης, Δημήτρης Πίκουλας, Λυδία Μπερέτη, Αντώνης Καραγιάννης, Αγγέλα Σάλιου, Κωνσταντίνος Πιστόπουλος, Αγγελική Παπαμιχαήλ.





O Γιώργος Βαλσάμης έχει αναλάβει τη διεύθυνση φωτογραφίας ο Λάμπης Χαραλαμπίδης το μοντάζ και ο Κωνσταντίνος Σκουρλέτης το production design.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφουν οι Destiny, Kest και Adams και τους στίχουν οι ΛΕΞ και Light.



To τραγούδι περιλαμβάνεται στο ομώνυμο ΕΡ του Light και θα το βρείτε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

{https://youtu.be/AvyJK3T8F6c?si=MDgHPqU45d1pYFym}