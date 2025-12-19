Ποιος ζημιώθηκε τελικά από την μη παράδοση των βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδίας των Τεμπών;

Συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υποστήριξαν ότι ζημία υπέστη ο Εφέτης Ανακριτής των Τεμπών, για να στηρίξουν την άποψη περί αποβολής των δικηγόρων των συγγενών των θυμάτων

Από την «εξαφάνιση» του βιντεοληπτικού υλικού από το αμαξοστάσιο των εμπορικών αμαξοστοιχιών στη Θεσσαλονίκη, από όπου φορτώθηκε η εμπορική αμαξοστοιχία, που ενεπλάκη στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ζημιώθηκε μόνο ο Εφέτης Ανακριτής ή οι συγγενείς των θυμάτων, που αναζητούν τρία χρόνια τώρα την αλήθεια για τον θάνατο των παιδιών τους, των αδελφών, των μανάδων, των πατεράδων τους;

Είναι το ερώτημα που προέκυψε από τη σημερινή εκδίκαση της υπόθεσης των εξαφανισμένων βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Και είναι αυτό το ερώτημα καθώς οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων για την συγκεκριμένη υπόθεση τοποθετήθηκαν στη σημερινή διαδικασία υπέρ της αποβολής των δικηγόρων των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι παρίστατο προς υποστήριξη της κατηγορίας, με το σκεπτικό ότι από τη συγκεκριμένη υπόθεση ζημιώθηκε μόνο ο Εφέτης Ανακριτής. Υποστήριξαν επίσης ότι ο κ. Σ. Μπακαϊμης είναι ο μόνος που αναφέρεται στο κατηγορητήριο και, συνεπώς, κατά πάγια νομολογία δεν μπορεί να παραστεί άλλος. Εν ολίγοις οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υποστήριξαν ότι δεν υφίσταται έννομο συμφέρον να παραστούν οι εκπρόσωποι των συγγενών των θυμάτων και συνεπώς να αποβληθούν άπαντες, διαφορετικά μία πιθανή παράνομη παραδοχή παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας συνιστά λόγο απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας.

Από την πλευρά των δικηγόρων των συγγενών των θυμάτων εκφράστηκαν, ως ήταν αναμενόμενο αντιρρήσεις.

Μάλιστα, αρκετοί εκ των δικηγόρων, όπως η κ. Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Α. Ψαρόπουλος, ο κ. Ξυλουργίδης, ο κ. Σκαρίπας, η κ. Στέλλα Βαλάνη τόνισαν ότι και εγγράφως είχαν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για ηθική βλάβη των συγγενών των θυμάτων από την απόκρυψη τόσο σημαντικών στοιχείων για την υπόθεση των Τεμπών ήδη από τον Μάιο του 2025 (Μ. Χατζηκωνσταντίνου) καθώς και στις 11 Ιουνίου 2025 οπότε είχε προσδιοριστεί η υπόθεση και είχε αναβληθεί. Επίσης μίλησαν για την ανάγκη μίας δίκαιης δίκης, για να στηρίξουν το αίτημα για δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Το αίτημα της κ. Κωνσταντοπούλου και του κ. Λαχανά, αμφότεροι δικηγόροι συγγενών θυμάτων να καθαρογραφούν και να συσχετιστούν τα πρακτικά της 11ης Ιουνίου 2025, έγινε δεκτό τελικά από την Πρόεδρο της έδρας, παρά την σχετική αρνητική εισήγηση της Εισαγγελέως.

Επί της παράστασης

Σε ό,τι αφορά το θέμα της δήλωσης προς υποστήριξη της κατηγορίας η Εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να γίνει δεκτή για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφων και να απορριφθεί για την κατηγορία της απείθειας. Να σημειωθεί ότι για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και για απείθεια κατηγορείται ο νόμιμος εκπρόσωπος της ΙΝΤΕΡΣΤΑΡ, ο οποίος εκπροσωπείται στο δικαστήριο από τον νομικό σύμβουλο της εταιρίας κ. Καπερνάρο, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ (μέχρι το καλοκαίρι του 2025) κατηγορείται για ηθική αυτουργία και στα δύο και ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ (παραιτήθηκε την 1η Μαρτίου 2023) κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην υπεξαγωγή. Ενδεχομένως η απόφαση της Προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας ανακοινωθεί στην προσεχή συνεδρίαση, η οποία ορίστηκε για τις 9 Ιανουαρίου 2026. Η σημερινή διαδικασία χαρακτηρίστηκε από εντάσεις, κυρίως μεταξύ του κ. Καπερνάρου και της κ. Κωνσταντοπούλου με την τελευταία να καταγγέλλει την έδρα ότι δεν επαναφέρει τον συνήγορο υπεράσπισης του εκπροσώπου της ΙΝΤΕΡΣΤΑΡ στην τάξη.

Γονείς θυμάτων

Το δικαστήριο και αυτή τη φορά παρακολούθησαν πολλοί γονείς θυμάτων των Τεμπών. Εξάλλου έχουν ζητήσει να παραστούν και να υποστηρίξουν την κατηγορία διά των δικηγόρων τους είκοσι ένας (21) συγγενείς θυμάτων. Επίσης, στη διαδικασία έδωσε το παρόν και ο κ. Γιάννης Μάγγος, πατέρας του Βασίλη, που έχασε τη ζωή του ένα μήνα μετά τον βασανισμό, που υπέστη από αστυνομικούς στο Βόλο, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν με την κατηγορία των βασανιστηρίων κατά συναυτουργία στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας. Στην αίθουσα παραβρέθηκαν και παρακολούθησαν τη δίκη και αυτή τη φορά πολλοί απλοί πολίτες από όλη τη Θεσσαλία.

Υπουργείο Προστασίας ή ταλαιπωρίας;

Πριν την έναρξη της δίκης σημειώθηκαν και καταγγελίες από την πλευρά διαδίκων, οι οποίοι μετακινήθηκαν από τη Θεσσαλονίκη προς τη Λάρισα ότι η αστυνομία τους «έκλεισε» το δρόμο. Οι διάδικοι στην υπόθεση, κυρίως οι δικηγόροι συγγενών θυμάτων είχαν ζητήσει από τους αγρότες που κινητοποιούνται σε όλη την Ελλάδα να επιτρέψουν τη διέλευσή τους. Ωστόσο, κάποιοι δικηγόροι που μετέβησαν στη Λάρισα από τη Θεσσαλονίκη κατήγγειλαν ότι κοντά στα Μάλγαρα και την Κατερίνη η αστυνομία επιχείρησε να τους εμποδίσει να περάσουν. Η κ. Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου κατήγγειλε μάλιστα ότι της ζητήθηκε από τα μπλόκα της Αστυνομίας και έγγραφο ότι σήμερα επρόκειτο να γίνει η δίκη. Κατάφερε να περάσει αφού προηγουμένως επικοινώνησε με την Αστυνομική Διεύθυνση. Χαρακτηριστικά δήλωσε, «δεν θα έπρεπε το υπουργείο να λέγεται Προστασίας του Πολίτη, αλλά Ταλαιπωρίας του Πολίτη».

Τέλος, σε δηλώσεις τους τόσο οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων όσο και οι ίδιοι οι συγγενείς εξέφρασαν τη συμπαράστασής τους προς τους αγωνιζόμενους αγρότες.