Μια ρέπλικα του Αγάλματος της Ελευθερίας - ύψους 40 μέτρων - κατέρρευσε μετά από σφοδρή καταιγίδα που έπληξε τη βραζιλιάνικη πόλη Γκουάιμπα το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, από θαύμα δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, όταν ισχυροί άνεμοι χτύπησαν το άγαλμα, το οποίο είχε τοποθετηθεί στον χώρο στάθμευσης ενός μεγάλου καταστήματος Havan κοντά σε ένα κατάστημα fast-food.

Βίντεο έδειξαν το άγαλμα να λυγίζει από τη δύναμη του ανέμου πριν καταρρεύσει και σπάσει. Το κεφάλι του αγάλματος καταστράφηκε εντελώς κατά την πτώση.

Το αντίγραφο είχε ύψος περίπου 114 πόδια (≈35 μέτρα) και ήταν ένα από τα πολλά παρόμοια αγάλματα που είχαν τοποθετηθεί έξω από καταστήματα Havan σε όλη τη Βραζιλία.

Οι υπεύθυνοι της εταιρείας ανέφεραν ότι μόνο το πάνω τμήμα, μήκους περίπου 24 μέτρων, επηρεάστηκε από την κατάρρευση, ενώ το 11 μέτρων βάθρο παρέμεινε άθικτο.

Η Havan επιβεβαίωσε σε ανακοίνωση ότι το άγαλμα ήταν στη θέση του από το άνοιγμα του καταστήματος το 2020 και διέθετε την απαιτούμενη τεχνική πιστοποίηση. Η εταιρεία δήλωσε ότι η περιοχή αποκλείστηκε αμέσως για την προστασία πελατών και προσωπικού, ενώ π δήμαρχος της Γκουάιμπα, Marcelo Maranata, δήλωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα και επαίνεσε την ταχεία ανταπόκριση στο σημείο.