Η Lady Gaga μίλησε ανοιχτά ενάντια στα αποτρόπαια γεγονότα στη Μινεάπολη.

Η βραβευμένη με Όσκαρ τραγουδίστρια και ηθοποιός Lady Gaga διέκοψε για λίγα λεπτά τη συναυλία της στο Τόκιο για να στρέψει τα βέλη της κατά της ICE, μετά τους θανάτους δύο διαδηλωτών από πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ.

«Θέλω να αφιερώσω ένα λεπτό για να μιλήσω για κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα. Κάτι που είναι σημαντικό για ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Αμερική αυτήν τη στιγμή. Σε λίγες μέρες θα επιστρέψω σπίτι και η καρδιά μου πονάει όταν σκέφτομαι τους ανθρώπους - τα παιδιά, τις οικογένειες σε όλη την Αμερική - που στοχοποιούνται αδυσώπητα από την ICE».

Συνέχισε λέγοντας: «Σκέφτομαι όλον αυτόν τον πόνο και το πώς οι ζωές τους καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας. Σκέφτομαι επίσης τη Μινεσότα και όλους όσοι είναι πίσω στο σπίτι και ζουν με τόσο φόβο, αναζητώντας απαντήσεις για το τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Όταν ολόκληρες κοινότητες χάνουν το αίσθημα ασφάλειας και του ανήκειν, κάτι μέσα μας σπάει».

«Ελπίζω απόψε να σταθείτε όλοι στο πλευρό μας», συνέχισε. «Ξέρω ότι δεν βρισκόμαστε αυτήν τη στιγμή στην Αμερική, αλλά είμαστε με την κοινότητά μας και σας αγαπάμε. Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το τραγούδι σε όλους όσοι υποφέρουν, σε όσους αισθάνονται μόνοι και αβοήθητοι, σε όποιον έχει χάσει ένα αγαπημένο πρόσωπο και περνά μια δύσκολη περίοδο, προσπαθώντας να δει πότε θα έρθει το τέλος. Πρέπει να επιστρέψουμε σε έναν τόπο ασφάλειας, ειρήνης και λογοδοσίας. Οι καλοί άνθρωποι δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να αγωνίζονται τόσο σκληρά και να ρισκάρουν τη ζωή τους για ευημερία και σεβασμό. Ελπίζω οι ηγέτες μας να ακούνε. Ελπίζω να μας ακούτε όταν σας ζητάμε να αλλάξετε άμεσα πορεία και να δείξετε έλεος σε όλους τους ανθρώπους της χώρας μας. Σε μια εποχή που δεν είναι εύκολο να νιώθεις ελπίδα, είναι η κοινότητά μου, οι φίλοι και η οικογένειά μου που με στηρίζουν. Γι’ αυτό θα ήθελα να τραγουδήσω ένα τραγούδι που έχει λίγη ελπίδα μέσα του, για να προσπαθήσω να δώσω λίγη απόψε»

Στη συνέχεια, η Gaga ερμήνευσε το τραγούδι «Come to Mama» από το άλμπουμ Joanne.

Πρόσφατα, διάσημοι όπως οι Edward Norton, Olivia Wilde, Zoey Deutch και Natalie Portman τάχθηκαν ενάντια της ICE, ενώ ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε τραγούδι διαμαρτυρίας για τους θανάτους στη Μινεάπολη.

