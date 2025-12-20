Το GNTM 2025 μόλις έφτασε στο τέλος του!

Το ταξίδι του φετινού GNTM, ξεκίνησε μόλις στις αρχές του Οκτωβρίου 2025 και χάρισε στα μοντέλα αλλά και τους τηλεθεατές στιγμές έντονης μόδας, στυλ και ομορφιάς.

Μετά από μία σειρά auditions, 10 κορίτσια και 9 αγόρια, κατάφεραν να μπουν στη βίλα του διαγωνισμού και να αναδειχθούν σε κάθε κλικ.

Πρόκειται λοιπόν για ένα σύγχρονο, γεμάτο glamour και ομορφιά GNTM, με έναν και μόνο στόχο: την κατάκτηση του τίτλου και των επάθλων!

Κατά τη διάρκεια της ροής, φυσικά και δεν έλειπαν οι έντονες συγκινήσεις, οι κόντρες, οι εντάσεις αλλά και οι έρωτας μεταξύ των μοντέλων, ωστόσο όλα πλέον αποτελούν παρελθόν.

{https://www.instagram.com/p/DSc-aIWAEDb/?hl=el}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έντονες δοκιμασίες γεμάτες με δράση και ανατρεπτικά κόνσεπτ, εμπνευσμένα από τη Ζενεβιέβ, χάρισαν στα μοντέλα νέες εμπειρίες και μοναδικές λήψεις.

Η Ηλιάνα με τη σειρά της, στο πλευρό των μοντέλων και σε ρόλο – κλειδί, κατάφερε να συντονίσει τόσο τους διαγωνιζόμενους – όσο και τη ροή του παιχνιδιού.

Αντίστοιχα, φέτος η κριτική επιτροπή εμφανίστηκε ανανεωμένη και δυναμική. Ο Έντι, ο Άγγελος και ο Λάκης ένωσαν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, προσφέροντας πολύτιμες παρατηρήσεις και καθοδήγηση. Με προσεκτική ματιά και αίσθηση λεπτομέρειας, παρακολουθούσαν κάθε λήψη, αξιολογώντας όχι μόνο το τεχνικό αποτέλεσμα, αλλά και τη δημιουργικότητα, τη σύνθεση και το συναίσθημα που απέπνεε κάθε προσπάθεια.

{https://www.instagram.com/p/DSdlEGFDSYR/?hl=el}

Στη φάση του τελικού, ωστόσο, κατάφεραν να φτάσουν μόλις τέσσερα από τα 19 πρόσωπα που πέρασαν αρχικά το κατώφλι της βίλας του διαγωνισμού. Η Ειρήνη, ο Γιώργος, ο Ανέστης και η Ξένια ήταν εκείνοι που ανταπεξήλθαν με επιτυχία σε όλες τις απαιτητικές δοκιμασίες, εξασφαλίζοντας την παρουσία τους μπροστά στην κριτική επιτροπή και τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τον πολυπόθητο τίτλο.

Ωστόσο, η Ειρήνη δεν κατάφερε να κερδίσει μία θέση στον σημερινό τελικό, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει άμεσα από το πλατό. Έτσι, η Ξένια, ο Γιώργος και ο Ανέστης βρέθηκαν ενώπιον των κριτών, έχοντας προηγουμένως ποζάρει σε εντυπωσιακά σκηνικά — πάνω σε έναν εμβληματικό πολυέλαιο και μέσα σε μία μπανιέρα — φορώντας μοναδικά κοσμήματα που ολοκλήρωναν τις ιδιαίτερες λήψεις τους.

{https://www.instagram.com/p/DSdTEYmjEtr/?hl=el&img_index=1}

GNTM 6 – Τελικός: Μεγάλη νικήτρια η Ξένια

Αναλυτικότερα, στην πρώτη φάση των σημερινών δοκιμασιών, οι τέσσερις φιναλίστ κλήθηκαν να περπατήσουν στην πιο σημαντική πασαρέλα της καριέρας τους.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι τρεις κορυφαίοι προχώρησαν σε ακόμη δύο απαιτητικές δοκιμασίες: μία εντυπωσιακή φωτογράφιση πάνω σε πολυέλαιο και μία δεύτερη, πιο ιδιαίτερη, με εσώρουχα και πολυτελή κοσμήματα μέσα σε μπανιέρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=9_76svBNvcg&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=5}

Η ώρα της τελικής κρίσης έφτασε και στο πλατό του μεγάλου τελικού εμφανίστηκαν για ακόμη μία φορά και τα 19 μοντέλα του φετινού GNTM. Αμέσως μετά, ξεκίνησε η αξιολόγηση των φωτογραφιών. Κάθε μέλος της κριτικής επιτροπής εξέφρασε την άποψή του για κάθε λήψη, αποδίδοντας τη βαθμολογία που θεωρούσε πως της άξιζε, ενώ παράλληλα και τα ίδια τα μοντέλα σχολίασαν τη δική τους εικόνα.

{https://www.youtube.com/watch?v=PspdXLyxWoI&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=6}

Παρ’ όλα αυτά, τον τελικό λόγο είχε το κοινό, το οποίο κλήθηκε να αποφασίσει ποιος ή ποια θα κατακτούσε τον τίτλο του φετινού GNTM.

Σύμφωνα λοιπόν με τη βαθμολογία των κριτών σε συνδυασμό με την απόφαση του κοινού, η Ξένια, αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του φετινού GNTM, η οποία κατάφερε να ξεχωρίσει σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού με τη συνέπειά της, την έντονη παρουσία της και την εξέλιξή της από δοκιμασία σε δοκιμασία. Το κοινό, αλλά και οι κριτές αναγνώρισαν την προσπάθεια και τη δυναμική της, χαρίζοντάς της τον πολυπόθητο τίτλο και δικαιώνοντας την πορεία της μέχρι τον τελικό.

{https://www.instagram.com/p/DSdl3SFDQNT/?hl=el&img_index=4}