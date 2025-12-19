Η τρεις κορυφαίοι του GNTM 2025, έτοιμοι να δώσουν τη δική του «μάχη για τον τίτλο και το έπαθλο.

Το GNTM, φέτος έγραψε τη δική του ιστορία με ιδιαίτερες δοκιμασίες και απαιτητικά κόσνεπτ, που έφερε τέσσερα μοντέλα ένα βήμα πιο κοντά στον τελικό.

Η Ζενεβιέβ, πίσω από κάθε νέα φωτογράφιση, έδωσε τον καλύτερό της εαυτό και παραχώρησε στους διαγωνιζόμενους την ευκαιρία να ποζάρουν, να αναδειχθούν και να αποδείξουν τα ταλέντα τους μέσα από συναρπαστικές δοκιμασίες.

Ο Γιώργος, η Ειρήνη, ο Ανέστης και η Ξένια λοιπόν κατάφεραν να ξεχωρίσουν ανάμεσα στους 19 που μπήκαν στη βίλα και να συνεχίσουν το ταξίδι της μόδας μέχρι τελικής πτώσεως.

Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, τα μοντέλα τα περίμενε μία ακόμη έκπληξη στο πλατό… οι 15 που αποχώρησαν.

{https://www.instagram.com/p/DSdSAxVD6xp/?hl=el&img_index=1}

GNTM: Η Ειρήνη έχασε το εισιτήριο για τον τελικό

Σε δεύτερο χρόνο, η Ζεν και η Ηλιάνα υποδέχθηκαν τα 19 μοντέλα, σαν να μην πέρασε μια μέρα, ενώ αμέσως μετά εξήγησαν στους τέσσερις κορυφαίους του διαγωνισμού τη διαδικασία του τελικού. Τρεις δοκιμασίες, ένας νικητής.

Στην πρώτη φάση λοιπό, τα μοντέλα έπρεπε να περπατήσουν στην πιο σημαντική πασαρέλα της καριέρας τους, μέσα σε εμβληματικές και αστραφτερές δημιουργίες.

Και οι 19 μαζί ξεκίνησαν να περπατούν με διαφορετικούς ρόλους, ενώ όσοι είχαν αποχωρήσει βρέθηκαν στο πλατό για να δώσουν μία διαφορετική αίσθηση στον τελικό – το σκηνικό θύμιζε «χορό των φώτων».

{https://www.youtube.com/watch?v=eqjbqio3etY&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=2}

Στο τρίτο στάδιο της δοκιμασίας, οι διαγωνιζόμενοι πόζαραν στο πλευρό ενός «φωτιστικού» και φυσικά οι κριτές βρέθηκαν σε ακόμη πιο δύσκολη θέση για να αποφασίσουν το ποιος θα αποχωρήσει.

Η Ειρήνη ωστόσο, ήταν εκείνη που δεν κατάφερε να λάμψει πάνω στην πασαρέλα με αποτέλεσμα να χάσει το εισιτήριο για τον τελικό, ενώ η ίδια υποσχέθηκε πως δεν θα αφήσει το όνειρο του μόντελινγκ.

Η τριάδα του τελικού μόλις διαμορφώθηκε και η αγωνία κορυφώνεται.

{https://www.youtube.com/watch?v=jNy0qR8Q9bA&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=2}

GNTM 6: Οι επόμενες δοκιμασίες του τελικού

Ξένια, Γιώργος και Ανέστης, παλεύουν για τον τίτλο και το έπαθλο ενώ ακολουθούν δύο απαιτητικές δοκιμασίες, αντίστοιχες του επιπέδου τους.

Η δεύτερη και η τρίτη δοκιμασία φέρνει τα μοντέλα για τελευταία φορά μπροστά στον φακό για να δώσουν την καλύτερή τους πόζα ανάμεσα σε κρύσταλλα και διαμάντια.

Στην συγκεκριμένη φάση λοιπόν, οι τρεις –πλέον- κορυφαίοι, πρέπει να μεταμορφωθούν οι ίδιοι σε κρύσταλλα – μέρη, ενός τεράστιου πολυελαίου.

Ο χορός και οι αισθησιακές κινήσεις, είναι το ζητούμενο για να φανούν τα μοντέλα πιο «ακριβοί» από ποτέ, ενώ μόλις μέσα σε πέντε λεπτά, οι διαγωνιζόμενοι έχουν την δυνατότητα, να παίξουν με τις εκφράσεις για να πετύχουν το τέλειο κλικ.

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, οι διαγωνιζόμενοι, πρέπει να απολαύσουν ένα «μπάνιο» μέσα σε λαμπερά διαμάντια - «Water Stones».

Ουσιαστικά, η βραδιά έχει τελειώσει και οι φιναλίστ απολαμβάνουν ένα μπάνιο απόλυτης πολυτέλειας, φορώντας μόνο εκλεκτά εσώρουχα και κοσμήματα υψηλής αξίας και αισθητικής.

Σκοπός τους; Να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά τους ανάμεσα σε λαμπερά κοσμήματα.

Η φωτογράφιση συνδυάζει αισθησιασμό, κομψότητα και συμβολισμό, αποτυπώνοντας τη στιγμή της προσωπικής λύτρωσης, έπειτα από μια απαιτητική διαδρομή.

Ένας αγγίζει την κορυφή! Ένας θυμίζει κρύσταλλο, ένας το διαμάντι.

Η απόφαση είναι στα χέρια του κοινού και οι γραμμές επικοινωνίας μόλις άνοιξαν.

{https://www.youtube.com/watch?v=yKvzketmg5s&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}