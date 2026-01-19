Νέο επεισόδιο Survivor, απόψε στις 21:00 – Όλες οι εξελίξεις.

Στο χθεσινό επεισόδιο Survivor, Κυριακή 18 Ιανουαρίου, οι «Αθηναίοι», κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να φέρουν στην ομάδα τους την πρώτη νίκη, ενώ σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, οι «Επαρχιώτες», θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να κατακτήσουν και πάλι την κορυφή.

Η ήττα των Μπλε, έφερε τους παίχτες αντιμέτωπους με την πρώτη ψηφοφορία στο Συμβούλιο του Νησιού, γεγονός που ανέδειξε ορισμένα προβλήματα της ομάδας, ενώ η Ελένη Ζαράγγα, κρίθηκε η πρώτη παίχτρια προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα.

Οι εντάσεις ανάμεσα στους παίχτες συνεχίζονται. Η έλλειψη φαγητού γίνεται η αφορμή για καβγάδες και οι συγκρούσεις συνεχίζονται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfs33lu0dbwh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ποια ομάδα θα επικρατήσει απόψε;

Survivor: Όσα αποκαλύπτει η Σταυρούλα μετά την αποχώρησή της

Παράλληλα, η Σταυρούλα Ποτήρη, η πρώτη παίχτρια που αποχώρηση από το φετινό Survivor, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Το ‘χουμε», όπου και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη σχετικά με το ριάλιτι.

«Πήρα πολύ κατάκαρδα την αποχώρηση. Όταν βγήκα 2 – 3 βράδια δεν μπορούσα να κοιμηθώ στο κρεβάτι… Τώρα που είδα τους δικούς μου επανήλθα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, που έφυγα τόσο νωρίς, που ήμουν η πρώτη. Στεναχωρήθηκα που έκανα και τις λάθος κινήσεις. Έπρεπε να είχα μπει πιο δυναμικά…», είπε χαρακτηριστικά η Σταυρούλα το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfsd3nja1tyx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε δεύτερο χρόνο απαντώντας στις ερωτήσεις των οικοδεσποτών της, μίλησε για τους συμπαίκτες και τις σχέσεις που επικρατούν στις δύο ομάδες:

«Θεωρώ ότι ο Gio, είναι ένας εκκεντρικός, έντονος χαρακτήρας, είχε και κάποια άτομα που τον ακολούθησαν πιστά… Ο Άλεξ και ο Τσουκαλάς, έχουν μία ιδιαίτερη αδυναμία προς τον Gio και αυτό το αντιλήφθηκα όταν εγώ ήρθα σε μία διαφωνία, αυτά τα δύο πρόσωπα, δεν άκουγαν άλλη άποψη, επέμεναν ότι αυτό που έλεγε ο Gio είναι το σωστό… Εκεί κατάλαβα πως δεν έχουν κριτική σκέψη...».

Απαντώντας μάλιστα συγκεκριμένα για τον Gio, δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά της ως προς το σχέδιό του: «Είναι, αλλά θεωρώ έχει μπει για να κάνει ριάλιτι (ο Gio), το κάνει πολύ καλά και μπράβο του. Δεν με εκνεύριζε, μπορώ να πω ότι με στενοχώρησε γιατί κατάλαβα ότι δεν προσπάθησε να με προστατεύσει, ήμουν μία παράπλευρη απώλεια. Σκέφτηκε ένα σχέδιο που αν έβγαινε θα ήταν καλό για την κόκκινη ομάδα. Εγώ είχα πει την άποψη μου αρκετές φορές… Στο συμβούλιο, δέχτηκα και μία μικρή επίθεση.. Συγγνώμη κιόλας, εγώ δεν έχω άποψη; Εκεί στεναχωρήθηκα γιατί άκουσα ότι ήμουν και εγωίστρια».

Τέλος, με αφορμή το χθεσινό επεισόδιο και τις δηλώσεις που ακούστηκαν ότι η νίκη των «Αθηναίων» οφείλεται στην αποχώρησή της, τόνισε: «Το άκουσα… γελάω. Δεν χάνανε από εμένα. Θα το δούμε αυτό… θα συνεχιστεί το παιχνίδι και θα το δούμε…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfso5z0z1p41?integrationId=40599y14juihe6ly}