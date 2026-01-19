Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto», είναι υποψήφιος για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026.

Το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, ο Akylas μίλησε για το τραγούδι του «Ferto», με το οποίο συμμετέχει στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026. Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε τόσο στους στίχους και το μήνυμα του κομματιού, όσο και στην ανταπόκριση που έχει ήδη λάβει από το κοινό, εκφράζοντας τη χαρά και την ικανοποίησή του για το ενδιαφέρον και τη στήριξη που δέχεται.

Να σημειωθεί μάλιστα, πως στο Σαββατοκύριακο, ακούστηκαν για πρώτη φορά ολόκληρα τα 28 υποψήφια τραγούδια για τον εθνικό τελικό μέσα από δύο λαμπερές εκπομπές, ενώ φαίνεται πως όλα έχουν πάρει το δρόμο τους για να αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα το Μάιο στη Βιέννη.

Ειδικότερα, ο νεαρός καλλιτέχνης, το πρωί της Δευτέρας, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ «Πρωίαν σε Είδον», όπου και μοιράστηκε της σκέψεις του για τον εθνικό τελικό, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως μέσα από το τραγούδι του, αισθάνεται «εκτεθειμένος», καθώς είναι σα να απευθύνεται στην μητέρα του.

«Το σκεφτήκαμε περίπου 1,5 μήνα πριν λήξουν οι αιτήσεις. Ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, είναι μεγάλο βήμα η Eurovision… Θέλαμε να κάνουμε κάτι που θα είναι Eurovision. Με αυτό το κομμάτι, με το που το γράψαμε, ξυπνούσα κάθε μέρα το πρωί και χόρευα στον καθρέπτη, μου έφτιαχνε τη διάθεση. Νιώθω πάρα πολύ ωραία μέσα σε αυτόν τον ήχο…», ανέφερε ο Akylas, μιλώντας για το τραγούδι με το οποίο είναι υποψήφιος στον εθνικό τελικό.

«Το τραγούδι μιλάει για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, είναι ένα βιωματικό κομμάτι… Ο χαρακτήρας μέσα στο κομμάτι – από τον οποίο θέλω να αποστασιοποιούμαι λίγο, γιατί αισθάνομαι πολύ εκτεθειμένος – έχει κομμάτια από τη ζωή μου… Απευθύνομαι στον μητέρα μου… είμαι πολύ υπερήφανος και συγκινημένος που το έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ ο κόσμος… Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfsetmd7vs4h?integrationId=40599y14juihe6ly}