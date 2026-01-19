Η Φιλαρέτη Κομνηνού σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου η Φιλαρέτη Κομνηνού, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της.

Η γνωστή ηθοποιός που πρωταγωνιστεί φέτος στη σειρά του Mega, «Μια νύχτα μόνο», μίλησε για το ρόλο της και τον χαρακτήρα που υποδύεται, ενώ απάντησε και σε ερωτήσεις αναφορικά με τυχόν εμμονικούς θαυμαστές που είχε καθ’ όλη την πορεία της καριέρας της. Πάνω σε αυτό μάλιστα, αναφέρθηκε και σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό.

Αρχικά λοιπόν, η ηθοποιός, αναφέρθηκε στον ρόλο της στη σειρά «Μία νύχτα μόνο», εξηγώντας πως δεν έχει κοινά χαρακτηριστικά με την κυρία Χαριτάκη που υποδύεται στα πλαίσια του σήριαλ.

«Αυτή η κυρία Χαριτάκη, Θεέ μου! Δεν έχω καμία σχέση με τον ρόλο μου παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάποιο δίκιο γιατί η Αρετή, βγήκε σε μια συνέντευξη και μίλησε με σχετική αλαζονεία ότι το βραβείο που έχει πάρει ανήκει μόνο σε εκείνη και όχι στην εταιρία, ότι δεν αμείβεται όσο θα έπρεπε από την εταιρία».

«Αυτό έδινε τροφή και υλικό στην κυρία Χαριτάκη να γίνει έξαλλη και να την καλέσει σε αυτή την μετωπική σύγκρουση και για κάποιο τρόπο εδώ αισθάνομαι ότι είναι η μόνη φορά ίσως που σαν ρόλος έχει δίκιο να γίνει να τόσο σκληρή και επιθετική, όχι στα υπόλοιπα», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, η ίδια, προσπάθησε να αποκρυπτογραφήσει και να εξηγήσει τυχόν συμπεριφορές που φαίνεται να έχει ο ρόλος της στη σειρά: «Την συμπαθεί, τη θαυμάζει (την Αρετή) μάλιστα και για όλα αυτά που έκανε για τον γιο της, δεν την θέλει τόσο για τον γιο της, έχει τον λόγο της. Εγώ τώρα ως ηθοποιός για να μην κάνω έναν ρόλο σχηματικό, για να μην κάνω ένα ρόλο εύκολο, πρέπει να βρω τα κίνητρα, για ποιο λόγο συμπεριφέρεται έτσι. Η γυναίκα αυτή έχει τραύμα από το σκάνδαλο που έχει προκύψει: ο άντρας της βρέθηκε νεκρός στην αγκαλιά της ερωμένης του. Αυτό έγινε τίτλος σε εφημερίδες, έγινε σκάνδαλο σε όλο τον κύκλο τους. Αυτή η γυναίκα άρχισε να γίνεται πολύ επιφυλακτική και καχύποπτη απέναντι σε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από αυτήν και τον γιο της».

«Αναπτύσσει μια υπερπροστατευτικότητα απέναντι σε γιο διότι δεν θέλει να πληρωθεί το αγόρι της. Αυτό βέβαια ξεπερνά μερικές φορές τις κόκκινες γραμμές και το όριο».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης η Φιλαρέτη Κομνηνού, μίλησε για τις συμπεριφορές θαυμαστών που ενίοτε την είχαν αιφνιδιάσει και τρομοκρατήσει, ενώ αποκάλυψε και ένα συγκεκριμένο περιστατικό, από όταν μία νεαρή κοπέλα την είχε προσεγγίσει και η ίδια της είχε δώσει τον προσωπικό αριθμό τηλεφώνου της.

«Έχει συμβεί και έχει συμβεί αρκετές φορές και μάλιστα κάποιες φορές έχω φοβηθεί. Γιατί η πραγματικότητα και η εμμονή αυτών των ανθρώπων που είναι και γυναίκες και μια φορά ήταν άντρας, δεν μένει στο όριο ότι είναι ενοχλητικό, είναι επικίνδυνο. Δηλαδή έχει τύχει να με παρακολουθούνε...».

Και συνέχισε: «Μια φορά είχε έρθει ένα κοριτσάκι μικρό στα καμαρίνια και με ικέτευσε να της δώσω το τηλέφωνό μου γιατί μου είπε ότι την Δευτέρα θα κάνει μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς και μου είπε ότι θα ήθελε λίγο πριν να μου μιλήσει. Οπότε μπροστά σε κάτι τέτοιο δεν μπορούσες να αρνηθείς, της έδωσα το τηλέφωνο… Τότε έμενα στην Πλάκα, ήρθε σε ένα καφέ, ευτυχώς σε δημόσιο χώρο το έκανα. Διαπιστώνω από τα πρώτα 5 λεπτά ότι όλα ήταν ένα ψέμα, ήταν ένα πρόσχημα για να κλείσει αυτό το ραντεβού. Όταν το κατάλαβα και έφυγα από εκεί ξεκίνησε ένα βάσανο».

Σε αυτό το σημείο μάλιστα, αποκάλυψε πως τότε είχε χρειαστεί και τη συμβουλή της αστυνομίας, χωρίς ωστόσο το περιστατικό να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις: «Τηλέφωνα, κλάματα, αχ Θεε μου ούτε θέλω να τα σκέφτομαι. Θέλω να το ξεχάσω. Κάποια στιγμή ζήτησα την συμβουλή της αστυνομίας, παρόλα αυτά δεν φτάσαμε σε τόσο ακραία αντίδραση εκ μέρους μου. Από την άλλη δεν έχουμε και γνώσεις, μέχρι που συμβουλεύτηκα κάποιον ψυχολόγο για το τι κάνει κάποιος σε αυτή την περίπτωση… Δεν διέκρινα ερωτικό ενδιαφέρον, κάποιες στιγμές πήγαινε προς τα εκεί ή το υποπτευόμουν... θέλω να πιστεύω ότι τελείωσα με αυτές τις ιστορίες».

