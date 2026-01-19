Ο δημοσιογράφος αποδέχτηκε την πρόταση του παρουσιαστή και πλέον ανήκει στην ομάδα του «Πρωινού».

Ο Τέρενς Κουίκ είναι ο νέος συνεργάτης που προστέθηκε στην ομάδα της εκπομπής «Το Πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα να τον υποδέχεται στον αέρα του Ant1.

«Πάμε να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον Τέρενς Κουίκ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που αποδέχτηκες την πρότασή μου», είπε ο Γιώργος Λιάγκας στον Τέρενς Κουίκ.

Ο παρουσιαστής κατά την έναρξη της εκπομπής είχε αναφερθεί στην έναρξη της συνεργασία του με τον Τέρενς Κουίκ, όπου και είπε στους συνεργάτες του: «Έχουμε και Τέρενς Κουίκ, όπου ξεκινάμε σήμερα αυτή τη συνεργασία. Θα βγαίνει να κάνει πολιτικό σχόλιο και κοινωνικό σχόλιο στην εκπομπή μας ο αγαπημένος μας Τέρενς. Και τα έχουμε πει, μπορεί να τον εκτιμούμε και να τον σεβόμαστε, ωστόσο, το έχω πει για όλους εδώ ότι αν διαφωνούμε, θα διαφωνούμε και έντονα. Εξάλλου, το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, θα τον σέβεστε σε προσωπικό επίπεδο, αλλά δεν θα τον σέβεστε με τη λογική να μην αντιπαρατίθεστε με τις απόψεις του. Το θέλει και ο ίδιος εξάλλου».

